Shownu no promocionará One of a kind de MONSTA X para cuidar su salud

La agencia Starship emitió un comunicado sobre la ausencia de Shownu en las promociones de One of a kind, próximo miniálbum que será lanzado por MONSTA X. Esto debido a su delicado estado de salud.

Shownu debutó en MONSTA X el 14 de mayo de 2015. Foto: Starship

Según el parte de la empresa del grupo K-pop, el artista fue diagnosticado con desprendimiento de retina del ojo izquierdo, por lo que fue sometido a una operación.

Luego de que se anunciara el hiatus, Shownu envió un mensaje a sus MONBEBE para que no se preocupen por él, a través de Talk tok.

“Estoy bien, no se preocupen”, escribió el cantante de MONSTA X.

Shownu es el coreógrafo de MONSTA X. Foto: Starship

Esta es la traducción al español del anuncio de Starship, donde cuenta detalles sobre el estado de salud de Shownu.

“Hola, somos Starship Entertainment.

Quisiéramos comunicar respecto al estado de salud actual de Shownu de MONSTA X y su futuro respecto a las actividades con el grupo.

En julio de 2020, Shownu fue diagnosticado con desprendimiento de retina izquierda (Amotio Retinae) y ante la decisión de un especialista, se optó por someterse a una cirugía de emergencia.

Dicha intervención resultó exitosa y desde entonces, Shownu estuvo asistiendo a revisiones médicas para evitar alguna complicación o que sea detectado a tiempo para recuperarse por completo.

En las últimas semanas, el artista ha venido sintiendo malestar en el ojo debido a una exposición excesiva a la luz fuerte mientras trabajaba en el comeback de MONSTA X.

Cuando empezó a tener estas molestias, inmediatamente visitó el hospital para un examen y recibió el tratamiento médico adecuado. El resultado mostró que la incomodidad fue causada por el líquido subretiniano y la vitreorretinopatía proliferativa (PVR) como una complicación del desprendimiento de retina, y la recomendación fue descanso para Shownu para evitar una recaída y un mayor deterioro.

En primer lugar, Starship Entertainment da prioridad a la salud de nuestros artistas. Después de una cuidadosa discusión con todos los miembros de MONSTA X, incluido el propio Shownu, llegamos a la conclusión de que Shownu tomará una pausa y no participará en las próximas actividades promocionales oficiales del noveno mini álbum de MONSTA X, One of a kind.

Como resultado, MONSTA X continuará con el resto de los 5 D miembros para promociones oficiales por el momento. Le pedimos amablemente su comprensión, ya que planeamos decidir sobre la participación futura de Shownu de manera flexible en función de la consulta con los especialistas médicos de Shownu. Actualmente, Shownu está descansando y Starship Entertainment tomará las mejores medidas para su rápida recuperación.

Extendemos sinceramente nuestras disculpas por dar la noticia repentinamente a nuestros fans que siempre apoyan y aman a MONSTA X”.