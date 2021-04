El 2020 terminó con una noticia que entusiasmó a los fans de dramas: Hwang In Yeop y Ji Chang Wook evaluaban coprotagonizar Annarasumanara, un próximo K-drama original de Netflix basado en el famoso webtoon del mismo nombre. Cuatro meses después, se confirma oficialmente a los actores en el estelar.

Hwan In Yeop y Ji Chang Wook, estrellas de K-dramas. Foto: composición La República / hi_high_hiy / Instagram / Glorious

El anuncio llegó el 14 de abril ET mediante la cuenta oficial de The Swoon Netflix en Instagram y más páginas oficiales del servicio de streaming. Este fue acompañado por el título internacional del proyecto televisivo, pormenores de lo que será la historia y una foto de los protagonistas masculinos con la estrella femenina en la primera lectura del guion.

De esta manera, se sabe que la serie será conocida en el extranjero como The sound of magic y su denominación en Corea se mantiene como Annarasumanara. Esta última palabra es el equivalente coreano a “abracadabra”, término usado en contextos donde se hace presente la hechicería.

Vía The Swoon, la producción reveló quién obtuvo el estelar femenino: Choi Sung Eun, actriz novata de 24 años cuyo repertorio de series emitidas está conformado por SF8 y Monster. Además, dio una sorpresa al anunciar que el drama será del género musical.

Adicionalmente, compartieron detalles de los encargados del proyecto y un breve comentario sobre la fecha de estreno.

Esta es la traducción completa de su publicación:

“Aquí hay un nuevo drama para poner en su radar: ¡Serie original de Netflix El sonido de la magia! Hay demasiadas cosas por las que estar emocionados, pero haremos todo lo posible para ser concisos: es un drama musical. Está protagonizado por Ji Chang Wook, Choi Seong Eun y Hwang In Yeop. Viene del director de Itaewon class y Love in the moonlight, volviendo a formar equipo con el escritor de este último. Habrá magia y canto. Y estudiantes de secundaria que crecen y alcanzan la mayoría de edad. Y una pizca de fantasía. ¡La única mala noticia es que aún no está hecha! *trabaja en habilidades de paciencia*”

Publicación de The Swoon sobre el nuevo drama de Hwang In Yeop y Ji Chang Wook. Foto: captura Instagram / @theswoonnetflix

Sinopsis de The sound of magic

Netflix Korea también compartió la imagen de la lectura del guion, así como una breve sinopsis de The sound of magic.

“¿Crees en la magia? El encuentro de una niña que se convirtió en adulta demasiado pronto y un misterioso mago que quiere seguir siendo una niña, la serie original de Netflix Annasumanara te invita al mundo de la fantasía”.