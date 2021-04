Baekhyun, de EXO, se enlistará al Ejército el día de su cumpleaños

Luego de que el pasado 26 de marzo anunciara que se enlistaría al Ejercito, Beakhyun de EXO volvió a tocar el tema en un último post a través de Lysn, donde confirmó fecha y dedicó unas emotivas palabras a sus EXO-L.

Baekhyun de EXO canta bajo la lluvia en el videoclip de "Bambi". Foto: SM Entertainment

En la carta, el idol K-pop habló sobre lo que sus fans podrían estar sintiendo ante el anuncio de su cumplimiento con el servicio militar.

Esta es la traducción al español de la carta en Lysn de Baekhyun a EXO-L, en la que anuncia que la fecha programada para su ingreso al Ejército es el 6 de mayo de 2021.

“Hoy esta nublado y quería transmitir unas palabras reconfortantes, pero quiero que sepas esto primero, ¡Recibí un aviso de alistamiento hoy, (para el) 6 de mayo!

Aunque no nos estamos separados para siempre, quiero hacerte sentir que pasaremos tiempo juntos interminablemente de diferentes maneras hasta el día en que me enliste, en lugar de estar triste, anhelando y esperando.

¡Así que trabajaré duro y prepararé varias cosas! Porque sé lo difícil que puede ser la espera. En vez de convencerte de que me esperes, ¡quiero decirles que los amo! me encantan y me gustan!”.

Baekhyun estrenó Bambi

El pasado 30 de marzo, Baekhyun de EXO lanzó su tercer mini-álbum Bambi y consiguió una gran aceptación del público.

Al 2 de abril, el MV “Bambi” superó los 16,7 millones de reproducciones en YouTube.

Promociones de Bambi de Baekhyun

Al no conocer fecha de su enlistamiento al Ejército, Baekhyun no había confirmado promociones de Bambi, pero ahora que ya se sabe que ingresará el 6 de mayo, los EXO-L esperan que se agenden actividades, como por ejemplo, en programas de música.