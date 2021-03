El BL (boys love) ha tomado fuerza en el rubro de los K-dramas desde el estreno de Where your eyes linger en 2020. Posteriormente, llegaron más series y algunas películas de temática LGTBI gratamente recibidas por el público, como MrHeart y Wish you: Your melody in my heart.

Ahora, Corea del Sur se alista para presentar Ryu Sun Bi’s wedding ceremony, drama que se convertirá en el primero del país en retratar el amor de dos varones en el periodo histórico. Conoce aquí más detalles de esta producción, como fecha de estreno, canal de emisión, actores y más.

Ryu Sun Bi’s wedding ceremony

Ryu Sun Bi’s wedding ceremony trasladará a los espectadores a un punto de la época de la dinastía Joseon, donde iniciará la travesía de dos varones que se convierten en esposos.

Ryu Ho Sun está listo para contraer matrimonio con su prometida, pero, luego de que ella desaparece durante la boda, termina casándose con Choi Ki Wan, un chico vestido de mujer que se hace pasar por la novia ausente.

Póster de Ryu Sun Bi’s wedding ceremony. Foto: Naver

Actores de Ryu Sun Bi’s wedding ceremony

Curiosamente, el elenco principal del K-drama está conformado por tres actores que ya han conquistado al público por su trabajo en otras producciones BL. Ellos son Kang In Soo, de Wish you; Lee Se Jin, de MrHeart; y Jang Eui Soo, de Where your eyes linger.

Kang In Soo será Ryu Ho Seon

Kang In Soo de Ryu Sun Bi’s wedding ceremony. Foto: IME Korea

Lee Se Jin será Choi Ki Wan

Lee Se Jin de Ryu Sun Bi’s wedding ceremony. Foto: IME Korea

Jang Eui Soo será Kim Tae Ho.

Jang Eui Soo protagonizó Where your eyes linger. Foto: Elrise

Estreno de Ryu Sun Bi’s wedding ceremony

Según información difundida en Naver, el primer K-drama histórico BL será estrenado el 15 de abril en Corea del Sur y constará de ocho episodios, los cuales serán dirigidos por Park Gun Ho y escritos por los guionistas Jang Hae Soo y Kim Seul Gi.

¿Dónde ver Ryu Sun Bi’s wedding ceremony?

De igual manera, los medios coreanos informan en Naver que Ryu Sun Bi’s wedding ceremony será emitido en la aplicación de su productora Idol Romance. Los fanáticos esperan que también llegue vía plataformas internacionales, como Viki y Netflix, pero a la fecha la producción no se ha pronunciado al respecto.