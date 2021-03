Na In Woo aceptó reemplazar a Ji Soo en River where the moon rises

Las acusaciones sobre abuso escolar contra Ji Soo le vienen pasando factura. No solo perdió el papel protagónico en River where the moon rises, también ser imagen de diversas marcas. Ahora se dio a conocer que Na In Woo será su reemplazo en el drama de KBS.

Luego de que el actor admitiera haber tenido una conducta hostil con sus compañeros durante su época escolar, la cadena televisiva de Corea del Sur canceló el rodaje y eliminó todos los videos promocionales que habían publicado y donde aparecía.

El 5 de marzo (KST) se informó que oficialmente la KBS destituía a Ji Soo de la producción de River where the moon rises. Horas después se empezó a rumorear el nombre de Na In Woo como su reemplazo.

Y horas después, KBS confirmó que el actor de Mr. Queen sería el nuevo Ondal y trabajaría de la mano con Kim So Hyun, quien interpreta el papel de la princesa Pyeong Gang.

Esta fue la explicación de la productora para OSEN.

“Como resultado de discutir el mejor método en una situación en la que más del 95% del rodaje total estaba en curso, las escenas del actor se eliminarán tanto como sea posible en los episodios 7 y 8 programados, y la transmisión se volverá a filmar después de cambiar de roles”.

El drama no tiene fecha confirmada de emisión, pero su horario se mantendrá (Lunes y martes de 9.30 p. m. (KST) a través de KBS2.

¿Quién es Na In Woo?

Na In Woo ganó gran popularidad al interpretar a Kim Byung In, primo de la Reina Kim So Yong en el drama Mr Queen de tvN.

