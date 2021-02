BLACKPINK: Lisa baila y enseña paso de NCT “Kick it” en Youth with you

NCT sonó en el cuarto episodio de Youth with you 3. Un equipo de siete aprendices presentó la coreografía de “Kick it” (versión china) para su evaluación de posiciones. Esta fue oportunidad para volver a ver a Lisa en su faceta de mentora, pues la integrante de BLACKPINK se encargó de guiar el entrenamiento del grupo vía videollamada.

“Kick it” es un tema de NCT 127 que se lanzó en el 2020. El coro tiene movimientos clave que identifican rápidamente a la canción. Al ritmo de “Let me introduce you to some new thangs”, las manos de los idols se elevan sobre sus cabezas y hay un detalle en los dedos que fue incorporado por Taeyong, el líder y centro de la banda surcoreana.

Al ser la parte principal de la canción, Lisa prestó especial atención al coro. Luego de ver a los trainees, comenzó a corregir sus posiciones. Para ello, se puso de pie y bailó el fragmento que deseaba corregir.

“Aquí necesito que se inclinen un poco más hacia adelante”, les indicó. “También un poco de movimiento en las caderas. Al que está en el centro, en los cambios necesita un poco más de fuerza o peso”.

Lisa de BLACKPINK baila el coro de "Kick it". Foto: iQiyi

Los internautas resaltaron cómo Lisa logró replicar la coreografía con la misma energía y concepto que el centro de NCT. Una prueba más de su profesionalismo como bailarina.

“Taeyong y Lisa muestran en pocos segundos cómo es bailar con precisión, control y poder. Definitivamente, inspiran a una nueva generación de bailarines”, comentó una fan de NCT.

“Ver a Lisa me recuerda a Taeyong, ¡tiene el swag!”, exclamó otro usuario. “Su atención al detalle es increíble. Con mucha razón, le otorgaron toda la confianza de ser mentora”, afirmó un internauta.

Mira el resultado final, con la performance de “Kick it” en el stage de evaluación para Youth with you.