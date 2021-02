Celebra el Día de San Valentín con K-pop. Aquí te contamos cómo ver el concierto de UNIVERSE UNI-KON EN VIVO, un evento con 14 grupos o solistas en su lineup. La transmisión online es gratuita, pero debes seguir algunos pasos de registro para disfrutarla con todos sus beneficios.

Ver el concierto UNIVERSE UNI-KON K-pop. Foto: into_universe/Twitter

UNIVERSE es una plataforma móvil de interacción para artistas y fans que comenzó a funcionar el 28 de enero. Es semejante a las apps Weverse y Lysn (Bubble) que ofrecen acercar a los idols con sus seguidores en una red social exclusiva.

Algunos artistas que trabajan con UNIVERSE son ASTRO, MONSTA X, OH MY GIRL, THE BOYZ e IZ*ONE. Ellos y otros nueve grupos más partiparán en un festival llamado UNI-KON, el cual celebra la apertura de la aplicación y coincide con el Día del Amor y la Amistad.

¿Cuándo es el concierto UNI-KON K-pop UNIVERSE ?

El UNI-KON se transmitirá en vivo el domingo 14 de febrero del 2021 . Vale reiterar que no hay costo para este festival online de K-pop.

¿A qué hora comienza el UNI-KON online?

El concierto de UNIVERSE comenzará a las 7.00 p. m. (KST). La página de streaming oficial estará activa desde una hora antes para que los usuarios puedan probar la estabilidad de su conexión.

Horarios para concierto UNIVERSE

Ver concierto UNIVERSE en México : 4.00 a. m.

Ver concierto UNIVERSE en Colombia : 5.00 a. m.

Ver concierto UNIVERSE en Perú : 5.00 a. m.

Ver concierto UNIVERSE en Ecuador : 5.00 a. m.

Ver concierto UNIVERSE en Bolivia : 6.00 a. m.

Ver concierto UNIVERSE en Venezuela : 6.00 a. m.

Ver concierto UNIVERSE en Chile : 7.00 a. m.

Ver concierto UNIVERSE en Brasil : 7.00 a. m.

Ver concierto UNIVERSE en Argentina : 7.00 a. m.

Ver concierto UNIVERSE en Estados Unidos (L.A) : 2.00 a. m.

Ver concierto UNIVERSE en España: 3.00 p. m.

MONSTA X invita a ver el concierto UNIVERSE, UNI-KON. Foto: Starship

¿Cómo ver gratis el UNI-KON online?

El concierto UNIVERSE tendrá la opción multi-view con una toma principal y cuatro ángulos de cámara distintos. Además, ofrecerá subtítulos en coreano, inglés y japonés. Estas características se ofrecen gratis en la transmisión oficial.

Link de streaming principal: https://uni-kon.universe-official.io/

Para tener acceso al concierto, deberás tener instalada la app UNIVERSE en tu dispositivo móvil y crear una cuenta. El aplicativo está disponible para iOS y Android.

Cómo ingresar al concierto

Inicia sesión en la app UNIVERSE

En HOME, ubica el banner del concierto y haz clic en él

La página te generará un código OTP (una hora antes del concierto)

Ingresa al link del streaming oficial y digita la clave de acceso.

IZ*ONE también tendrá presentación en UNI-KON. Foto: Universe

Ver concierto UNI-KON streaming por YouTube

El concierto de UNIVERSE también se verá por YouTube. Esta transmisión será en simultáneo, pero sin subtítulos y con un solo ángulo de cámaras.

El streaming será por el canal UNIVERSE_OFFICIAL.

UNI-KON por UNIVERSE: lineup

Como se ha mencionado previamente, son 14 artistas los que pisarán el escenario de UNI-KON para deleitar a sus fans con sus mejores éxitos. Mira la lista a continuación.

AB6IX

ASTRO

ATEEZ

CIX

CRAVITY

(G)I-DLE

IZ*ONE

Kang Daniel

MONSTA X

OH MY GIRL

Park JiHoon

THE BOYZ

WEi

WJSN.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.