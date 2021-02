True beauty: ¿cómo lucía Hwang In Yeop antes de ser famoso?

La fama tocó la puerta de Hwang In Yeop a los 30 años, luego de interpretar a Seojun en el drama True beauty. El actor tuvo un inicio tardío de su carrera, pero ello no parece ser impedimento para su talento. Ahora, con siete millones de seguidores en Instagram, es la nueva estrella en ascenso.

Como mencionó Hwang In Yeop, director de Belleza verdadera, aún era considerado como rookie al momento de hacer el casting. Antes de tomar el rol, solo había participado en dos dramas de televisión y dos series web.

El antes y después de Hwang In Yeop

Hwang In Yeop nació el 19 de enero de 1991 en Seúl. Estas fotografías de su infancia se han viralizado entre los fans, quienes compararon los rasgos predominantes del actor (su mirada) con su imagen actual.

Hwang In Yeop en su etapa adolescente. Foto: Naver

Como dato curioso, la estrella de True beauty recibió parte de su educación en el extranjero. Algunas imágenes de su anuario comprobaron que estudió en Filipinas, ciudad de Davao.

Foto del anuario de Hwang In yeop. Vía: Twitter

Aunque su sueño de colegio estaba relacionado a la moda, no fue sino hasta cuando regresó del servicio militar que decidió perseguir su meta. En el 2017 y con 26 años, debutó como modelo bajo YGKPLUS.

Estas son algunas capturas de Hwang In Yeop en pasarelas de los desfiles de moda en Corea del Sur.

Hwang In Yeop, con 1.85 m de estatura, ingresó a una importante agencia de modelaje en el 2017. Foto: kimbear/Youtube

Hwang In Yeop en la pasarela durante su época de modelo. Foto: kimbear/Youtube

Dramas de Hwang In Yeop

El primer rol que Hwang In Yeop consiguió como actor fue en el webdrama WHY (2019) del canal digital Playlist. Los episodios de este proyecto pueden verse gratis por YouTube, con subtítulos en inglés.

Hwang In Yeop tuvo su debut actoral en W.H.Y. Foto: captura YouTube

Al poco tiempo también fue llamado para otro webdrama llamado Freshman. Para ese entonces ya había decidido cambiar de agencia y se trasladó a KEYEAST Entertainment, compañía especializada en actores.

Fue cuando tuvo su primer papel para televisión en The tale of Nokdu (2019), como un guerrero que ayudaba al antagonista. Finalmente, en el 2020 tuvo un papel secundario en 18 Again, el remake de la película estadounidense 17 Again. Ese fue el personaje previo a su gran revelación como protagonista de True beauty.

Hwang In Yeop en 18 again. Foto: jTBC

