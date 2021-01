BTS: Jin reacciona a comparación con personaje de True beauty

Con la popularidad de True beauty, diversos lectores del webtoon comentaron el parecido que el protagonista Lee Su Ho tiene con algunas estrellas de K-pop. Jin de BTS es uno de los famosos que es vinculado al personaje y el 30 de enero comentó al respecto.

Kim Seokjin estuvo activo en Weverse y respondió a la publicación de una ARMY, quien halagó el visual del cantante. “Jin luce como un personaje que escapó de la animación. Esta es la evidencia, su belleza es de otro mundo. ¿De qué planeta eres tú?”.

Las imágenes que adjuntó la internauta son paralelos entre el webtoon True beauty con retratos de Jin.

Jin de BTS responde a su parecido con Lee Su Ho de True Beauty. Foto: captura Weverse.

¿Qué opina sobre esto el integrante de BTS? Jin señaló “Oh, veo que tanto el dibujo como la persona de la vida real son bastante atractivos”.

En los comentarios, otros admiradores de Bangtan indicaron que Jin había sido uno de los modelos que la creadora Yaongyi había usado como inspiración para Lee Su Ho. La dibujante no ha confirmado al 100% esta afirmación en sus entrevistas, pero sí reconoció que las referencias para su grupo son tomadas del mundo del K-pop.

En realidad, BTS apareció ilustrado en True beauty como un “cameo” de sus integrantes.

En el webtoon True Beauty existe un grupo idol llamado BBS que muy similar a BTS. Crédito: captura

BTS en el K-drama True beauty

Las referencias a BTS no solo se dieron en la novela gráfica. Su adaptación a la pantalla chica también tuvo una escena donde apareció la portada del álbum Love Yourself: Her junto con goods de otros grupos musicales.

Mira la divertida secuencia aquí:

Sooah sosteniendo el álbum de BTS en el episodio 14 de True beauty. Foto: tvN

El segmento culmina cuando las estudiantes descubren que son fans del mismo grupo y deciden ir juntas al próximo concierto del conjunto musical.

