D.O. de EXO culmina de forma oficial el servicio militar obligatorio

El destacado vocalista de EXO, D.O., fue dado de alta del servicio militar el 25 de enero KST, luego de cumplir de forma exitosa su labor como soldado activo durante los 18 meses reglamentarios para la modalidad.

Do Kyungsoo, su nombre real, se enlistó el 1 de julio del 2019 a los 26 años. Si bien en ese entonces no había recibido el llamado oficial porque no se encontraba en la edad límite que estipula la normativa, decidió unirse al Ejército de forma voluntaria y anticipada.

De esta manera, el idol K-pop pausó temporalmente de su agenda profesional para desempañar funciones en el Batallón de Defensa Aérea de la División de Infantería Mecanizada Metropolitana.

En plena ejecución del deber, durante la segunda mitad del 2020 también deleitó a la audiencia con el despliegue de su talento en el musical militar Return, the promise of the day, junto a otros artistas, incluyendo a su compañero de agrupación Xiumin. Este último, se convirtió en el primer miembro de EXO en completar el servicio al recibir la alta el pasado 6 de diciembre.

Obra teatral se transmitió online debido a la pandemia. Foto: captura vía 박리린

EXO: Xiumin y Kyungsoo en Return, the promise of the day. Foto: captura vía 박리린

D.O. entró en vacaciones a finales del mismo mes y, tras completar el descanso, al llegar el 25 de enero KST se oficializó su salida de la milicia. En consecuencia, sus fans han tomado las redes sociales para darle la bienvenida.

El fandom lidera el agasajo con entradas que dominaron las tendencias mundiales en las primeras horas del día. #DOHminationEraBegin y #PrinceKyungsooReturns continúan siendo trending topic de países como Perú a las 2.00 p. m. del 24 de enero ET (4.00 a. m. del 25, en Corea del Sur), con más de un millón de menciones conjuntas.

Estos son algunos destacados tuits de los EXO-L.

EXO-L en redes sociales por la alta de D.O. Foto: captura byunvillage / Twitter

EXO-L en redes sociales por la alta de D.O. Foto: captura oshyunie / Twitter

EXO-L en redes sociales por la alta de D.O. Foto: captura Twitter

EXO-L en redes sociales por la alta de D.O. Foto: captura Hunstar_ / Twitter

EXO-L por la alta de D.O. Foto: captura DoKyungLoey / Twitter

Después de Xiumin y D.O, en 2020 se enlistaron el líder Suho y el vocalista Chen, quienes actualmente continúan en ejercicio del deber. Por otro lado, se anticipa que Baekhyun y Chanyeol ingresen a la milicia este 2021.

