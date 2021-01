Lisa de BLACKPINK volverá a ser mentora en Youth with you, temporada 3

La miembro más joven de BLACKPINK, Lisa, fue confirmada en la alineación de mentores para la tercera temporada de Youth with you (Qing Chun You Ni o Idol producer season 3), famoso programa reality de supervivencia de la plataforma china iQIYI.

Banner promocional de la segunda temporada de Youth with you con Lisa de BLACKPINK. Foto: iQIYI

El 7 de enero, el espacio televisivo publicó en sus SNS oficiales un comunicado en el que anunciaron la participación de la artista de origen tailandés.

Esta es la traducción al español del mensaje del programa de la cadena iQIYI sobre la artista de BLACKPINK.

“Puedes seguir viendo la actuación de nuestra mentora de baile Lisa en 2021. ¿Estás listo para bailar con ella?”.

Como se recuerda, Lisa trabajó como instructora de baile en la segunda sesión de Youth with you, que se emitió el 2020 y llamó mucho la atención por ser muy estricta y entregada al momento de guiar a los aprendices.

Ante este anuncio, los BLINK volvieron tendencia mundial el hashtag #LISA_YouthWithYou3.

La artista hizo su primera aparición en el programa chino con la coreografía “I’m not yours”, la cual causó sensación entre sus fans.

Lisa debutó como idol K-pop en 2016, al formar parte de la agrupación femenina BLACKPINK, junto con Jennie, Rosé y Jisoo.

Las actividades que ha realizado la maknae y sus compañeras de grupo las han consolidado con fama mundial, desde el lanzamiento de su tema “Our candy” junto a Lady Gaga. También por el sencillo “Ice cream” acompañadas de Selena Gomez.

The album de BLACKPINK también rompió récords de compra a nivel mundial.

De momento, Lisa se viene preparando para realizar su debut como solista. Se espera que lo realice luego del estreno de Rosé, quien será la segunda integrante del grupo en lanzar un tema en solitario.

