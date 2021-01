Kim Hyun Joong envía emotivo mensaje por su regreso a la televisión coreana

La espera terminó para los Henecia. Después de su larga pausa en el rubro, el 4 de enero del 2021 Kim Hyun Joong regresó la televisión de su natal Corea del Sur con una aparición en el programa de entretenimiento Ask me anything.

Kim Hyun Joong en Ask anything. Foto: KBS

El famoso, ahora de 36 años según edad coreana, debutó en junio del 2005 como miembro líder del grupo K-pop SS501. Meses después ese mismo año, inició en paralelo su carrera como actor de K-dramas.

Desde entonces, hasta principios de la década 2010, se erigió como una de las figuras artísticas asiáticas más populares a nivel local e internacional. Ello, gracias a sus actividades grupales, en solitario y su trabajo en sonadas series, entre las que sin duda destaca Boys over flowers, ícono del romance juvenil que, curiosamente, hoy cumple el 12 aniversario de su estreno.

Kim Hyun Joong (centro) junto al sus compañeros del elenco principal de Boys over flowers. Foto: KBS2

Tras ser la estrella top durante muchos años, su imagen comenzó a perder brillo para el público cuando, a finales del 2014, se reveló la demanda que entabló contra su novia de aquel entonces, Choi Hee Mi, por presuntas agresiones físicas.

Más adelante la pareja llegó a un acuerdo judicial que implicó confidencialidad, el retiro de cargos y el pago de un millonario monto por parte de Kim Hyun Joong, quien, previamente, declaró en una rueda de prensa haber ejercido violencia de forma accidental.

El caso fue cerrado en enero del 2015, pero en abril de ese mismo año Choi demandó al ídolo por daños debido al dolor psicológico durante el embarazo. Además, declaró que en el pasado la había golpeado hasta provocarle un aborto involuntario.

Kim Hyun Joong respondió con una contrademanda por ruptura del acuerdo de confidencialidad y difamación. Cinco años después, el 12 de noviembre del 2020 ganó el proceso civil contra su exnovia en la Corte Suprema, máxima autoridad judicial en Corea del Sur. La parte penal fue resuelta a su favor, anteriormente.

Durante el desarrollo del caso, el recordado Ji hoo de Los chicos son mejores que las flores mantuvo discreción en el ámbito televisivo local, pero luego de cerrar aquella etapa retornó el 4 de enero del 2021 mediante Ask me anything.

En el set del programa de variedades de la KBS volvió a sonreír para los televidentes de su país y conversó sobre sus temores y su situación actual con los MC Lee Soo Geun y Seo Jang Hoon. Mira aquí todo lo que dejó su participación.

Mensaje de Kim Hyun Joong en Instagram

Luego de la emisión del capítulo de Ask me anything, Kim Hyun Joong se dirigió a Instagram para brindar palabras a quienes hicieron posible su regreso.

Compartimos aquí el mensaje traducido al español por Henecia Perú Oficial (@KHJHeneciaPeru).

“Fue mucha presión aparecer en el programa después de mucho tiempo, y estaba preocupado, pero fue bueno poder hablar sobre mis sentimientos, preocupaciones y mi situación actual. Sobre todo, me gustaría expresar mi gratitud a los dos MC que me llevaron a rodar tranquilamente sin pánico. Fueron tan solo 15 minutos. No pude expresar mi corazón en poco tiempo, pero quiero agradecer a las muchas personas que me dieron la oportunidad de hablar. (...) Aquellos que me dieron fortaleza y me consolaron, aquellos que me aconsejaron, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a todas estas personas, creo que sus palabras son la base de mi vida futura y me mantendré más brillante y cálido. Gracias de nuevo a los espectadores que miraron a pesar de aparecer en al trasmisión después de mucho tiempo, y al personal que pidió mucha consideración hacia mí”.

Kim Hyun Joong en Instagram tras la emisión de Ask anything. Foto: KBS

