2021 NYEL celebra el Año Nuevo con show de drones y es aplaudido por fans

Antes de que marque la medianoche, los fans de Big Hit disfrutaron de la presentación de BTS en el 2021 New year’s eve live. Y cuando faltaba apenas un minuto para iniciar el nuevo año, el concierto se centró en un espectáculo de drones en el cielo, dejando un mensaje claro del no uso de la pirotecnia.

En el gran show de drones, se pudo ver cómo formaban animales, frases, figuras geométricas de diversos colores en el cielo de Corea del Sur.

Este espectáculo fue aplaudido por los fans de BTS, ENHYPEN, TXT, GFRIEND, NUES’T, entre otros artistas que participaron en el 2021 New year’s eve live.

Aquí algunas reacciones de los fanáticos en redes sociales.

Comentarios de fans, sobre el show de drones en el 2021 NYEL. Foto: Twitter

Comentarios de fans, sobre el show de drones en el 2021 NYEL. Foto: Twitter

Comentarios de fans, sobre el show de drones en el 2021 NYEL. Foto: Twitter

Suga en los 2021 NYEL

Durante el concierto de los 2021 New year’s eve live, Suga de BTS reapareció y, como parte de su presentación, rindió un homenaje al cantante Shin Hae Chul.

“A menudo, me pregunto si hoy sería una mejor persona, si hubiera conocido al viejo yo. Puede parecer un sueño. Pero así es como soñamos con encontrarnos con nuestros viejos tiempos.

En el camino que recorremos, hasta aquí, quedan grabadas innumerables respuestas y errores, un sinfín de preguntas que nos tenían despiertos por la noche. Y ahora aquí, hay un hombre que ha estado respondiendo todas esas preguntas. Nos dijo que ignoráramos a los que se reían de nuestros sueños. Que todos caminamos hacia la respuesta de preguntas que no se pueden borrar. Para no sentirme solo, ya que caminamos juntos. Para no enfermar de nuevo”, escribió.

Créditos de la traducción @Bitiiez_Video.

