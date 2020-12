Para la primera edición de los Premios Cultura Asiática 2020, se han considerado los dramas y actores provenientes de China y Tailandia que se han consolidado como los preferidos a nivel mundial.

A continuación, revelaremos a los nominados en las categorías mejor drama chino, mejor artista chino, mejor drama tailandés, mejor artista tailandés y mejor artista revelación asiático.

PCA 2020 - Mejor drama chino

PCA 2020 - Mejor drama chino. Foto: composición LR

Skate into love

Skate into love retrató la relación amorosa de dos jóvenes inmersos en el apasionante mundo deportivo. Protagonizado por Janice Wu y Steven Zhang, fue emitido del 19 de marzo al 9 de abril.

Skate into love es uno de los nominados a Mejor drama chino en los PCA 2020. Foto: composición LR / Jiangsu TV

The love equation

Romance escolar cuya historia fue escrita por Zhao Qian Qian, mente maestra detrás de A love so beautiful y Put your head on my shoulder. The love equation fue emitida del 10 de abril al 29 de abril y contó con los protagónicos de Liu Ren Yu y Gong Jun.

The love equation es uno de los nominados a Mejor drama chino en los PCA 2020. Foto: Tencent

Love advanced customization

Protagonizado por Dilraba Dilmurat y Huang Jing Yu, Love advanced customization narró la historia de amor de una diseñadora de modas y un hombre de la industria electrónica. Fue trasmitida del 19 de mayo al 21 de junio y contó con 51 capítulos.

Love advanced customization es uno de los nominados a Mejor drama chino en los PCA 2020. Foto: composición LR / Hunan TV

The wolf

En emisión desde el 19 de noviembre, The wolf es un drama histórico de fantasía dirigida por Meng Fan para Tencent Video, iQiyi y Youku. Cuenta con el protagónico de Darren Wang y Li Qin, así como el trabajo de Xiao Zhan como second lead.

The wolf es uno de los nominados a Mejor drama chino en los PCA 2020. Foto:composición LR / iQiyi

You are my destiny

Comedia romántica sobre dos personas que se convirtieron en el destino final del otro, aunque sus vidas transcurrían en líneas paralelas que nunca debieron cruzarse. Estelarizada por Liang Jie y Xing Zhao Lin Zhao, You are my destiny fue trasmitida del 5 al 23 de junio por Tencent.

You are my destiny es uno de los nominados a Mejor drama chino en los PCA 2020. Foto:

My girl

Historia de amor sobre una chica con múltiples personalidades y un CEO de una compañía de cosméticos. Con el trabajo de Zhao Yi Qin y Li Jia Qi en los roles principales, My girl se emitió del 17 de junio al 9 de julio por Youku.

My girl es uno de los nominados a Mejor drama chino en los PCA 2020. Foto:composición LR / Youku

Count your lucky stars

Comedia romántica sobre personajes del mundo de la moda con suertes totalmente opuestas, pero que terminan por intercambiar sus fortunas tras un accidente. Count your lucky stars fue trasmitida del 3 de agosto al 3 de setiembre y protagonizada por Jerry Yan y Shen Yue.

Count your lucky stars es uno de los nominados aMejor drama chino en los PCA 2020. Foto: composición LR / Youku

My unicorn girl

Trasmitida del 23 de agosto al 8 de setiembre, My unircorn girl contó la historia de amor de una joven que se hace pasar por hombre para entrar al club de hockey sobre hielo y su némesis que participa en el mismo equipo. Fue protagonizado por Sabrina Chen y Darren Chen.

My unicorn girl es uno de los nominados a Mejor drama chino en los PCA 2020. Foto: composición LR / iQiyi

PCA 2020 - Mejor artista chino

PCA 2020 - Mejor artista chino. Foto: composición LR

Yang Yang

A los 29 años, Yang Yang es una de las figuras top de china a nivel local e internacional. Este 2020, además de integrar el elenco de lujo de With you, drama de antología sobre la COVID-19, coprotagonizó junto a la superestrella Jackie Chan la película de acción Vanguard.

Yang Yang es uno de los nominados a Mejor artista de China en los PCA 2020. Foto: composición LR / Yuekai Ent.

Janice Wu

Este año Janice Wu volvió a brillar por su versatilidad retratada en la comedia romántica Skate into love y la serie legal Black lighthouse, sus dos dramas protagónicos.

Janice Wu es una de las nominadas a Mejor artista de China en los PCA 2020. Foto: composición LR / Zhejiang Huace Film & TV

Steven Zhang

El actor y cantante Steven Zhang continúa en la cima del rubro del entretenimiento chino. Además de ser una solicitada imagen promocional, este año ha coprotagonizado Skate into love con Janice Wu, Symphony’s romance con Lin Yu, y Go ahead con Seven Tan y Song Wei Long.

Steven Zhang es uno de los nominados a Mejor artista de China en los PCA 2020. Foto: composición LR / Weivo Steven Zhang

Xiao Zhan

Xiao Zhan regresó por todo lo alto tras meses de inactividad y logró recuperar su posición como superestrella requerida por las marcas de renombre. Además, batió récords con el single digital “Spotlight”, participó en el primer drama chino sobre la COVID-19 (Heroes in harm’s way), y se estrenó el drama histórico que grabó tres años atrás (The wolf).

Xiao Zhan es uno de los nominados a Mejor artista de China en los PCA 2020.. Foto: composición LR / WAJIJIWA Ent

Huang Jing Yu

Huang Jing Yu, modelo y actor de 28 años, estelarizó los dramas románticos Something just like this y Love advanced customization, este último con Di Li Re Ba. También integró el destacado elenco de la serie médica de antología With you.

Huang Jing Yu es uno de los nominados a Mejor artista de China en los PCA 2020. Foto: composición LR / Weivo Huang Jing Yu

Di Li Re Ba

Además de estelarizar Love advanced customization, la estrella top Di Li Re Ba (Dilraba Dilmurat) emocionó al público con Eternal love of a dream, la esperada continuación del drama de fantasía Eternal love.

Di Li Re Ba es una de las nominados a Mejor artista de China en los PCA 2020. Foto: composición LR / Jay Walk Studio

Liang Jie

Handsome siblings, You are my destiny y Mr. Honesty son los tres títulos protagónicos con los que Liang Jie ha brillado en el 2020.

Liang Jie es una de las nominados a Mejor artista de China en los PCA 2020. Foto: composición LR / Zhejiang Huace Film & TV

Li Qin

Un productivo año para Li Qin, quien suma seis nuevos dramas a su amplio repertorio (incluyendo los concluidos, en emisión como The wolf, y los que próximamente se emitirán).

Li Qin es una de las nominados a Mejor artista de China en los PCA 2020. Foto: composición LR / Rosat Film

Darren Wang

Darren Wang, actor y modelo de 21 años, actualmente brilla con el protagónico de The wolf, drama que vio la luz luego de tres años de espera.

Darren Wang es uno de los nominados a Mejor artista de China en los PCA 2020. Foto: composición LR / Weivo Darren Wang

PCA 2020 - Mejor drama tailandés

PCA 2020 - Mejor drama tailandés. Foto: composición LR

BL sensación del 2020 que tuvo como figuras principales a Bright Vachirawit, estrella representativa de Tailandia a nivel global, y Win Metawin, actor revelación por su personaje en la serie.

2gether the series es uno de los nominados a Mejor drama tailandés en los PCA 2020. Foto: composición LR / GMM

Until we meet again the series

Sonado BL escolar que inició en 2019 y culminó con éxito en marzo del 2020. Until we meet again the series fue protagonizado por Natouch Siripongthon (Fluke) y Thitiwat Ritprasert (Ohm).

Until we meet again the series es uno de los nominados a Mejor drama tailandés en los PCA 2020. Foto: composición LR / Line TV

My husband in law

My husband in law es una comedia romántica estelarizada por Prin Suparat y Nittha Jirayungyurn. Narra la historia de una pareja casada en la que una parte se unió por conveniencia y la otra por amor.

My husband in law es uno de los nominados a Mejor drama tailandés en los PCA 2020. Foto: composición LR / Channel 3

Why r u?: The series

Otra de las producciones BL que atraparon al público amante del género. Emitido de enero a abril, Why r u?: The series fue protagonizado por Suppapong Udomkaewkanjana (Saint) y Pruk Panich (Zee).

Why r u?: The series es uno de los nominados a Mejor drama tailandés en los PCA 2020. Foto: composición LR / GMM

TharnType the series 2

Aún en emisión, TharnType the series 2 se sitúa siete años después al inicio del romance de Tharn (Mew Supassit) y Type (Gulf Kanawut), mostrado en la también aclamada primera temporada.

TharnType the series 2 es uno de los nominados a Mejor drama tailandés en los PCA 2020. Foto: composición LR / GMM

PCA 2020 - Mejor artista tailandés

PCA 2020 - Mejor artista tailandés. Foto: composición LR

Bright Vachirawit

Con solo dos años de carrera en el rubro de la actuación, Bright Vachirawit es una de las estrellas tailandesas más representativas a nivel global. Este año protagonizó el BL sensación 2Gether the series y la continuación del mismo.

Bright Vachirawit es uno de los nominados a Mejor artista de Tailandia en los PCA 2020. Foto: composición LR / GMM

Fluke Natouch

Fluke Natouch, de 24 años, es la estrella principal de los BL Until we meet again the series y My bromance 2: 5 Years later, este último en emisión desde el 9 de diciembre.

Fluke Natouch es uno de los nominados a Mejor artista de Tailandias en los PCA 2020. Foto: composición LR / Instagram Fluke Natouch

Ohm Thitiwat

Este año, Ohm Thitiwat coprotagonizó, con Fluke Natouch, Until we meet again the series y tuvo el rol principal en el drama de romance Poot ratikarn. Actualmente, se emite Romantic blue the series, su último proyecto.

Ohm Thitiwat es uno de los nominados a Mejor artista de Tailandia en los PCA 2020. Foto: composición LR / Instagram Ohm Thitiwat

Prin Suparat

Prin Suparat, actor y cantante de 30 años, fue el galán de los romances My forever sunshine y My husband in law. En este último hizo de la pareja de la célebre Nittha Jirayungyurn.

Prin Suparat es uno de los nominados a Mejor artista de Tailandia en los PCA 2020. Foto: composición LR / Kimberley Anne Woltemas

Nittha Jirayungyurn

Con la comedia romántica My husband in law, este 2020 Nittha Jirayungyurn regresó a la pantalla chica tras dos años de ausencia.

Nittha Jirayungyurn es una de los nominados a Mejor artista de Tailandia en los PCA 2020. Foto: composición LR / Instagram Nittha Jirayungyurn

Saint Suppapong

Estrella del BL Why r u?: The series. Próximamente, Saint Suppapong protagonizará Let’s fight ghost, comedia paranormal donde interpretará a un exorcista universitario.

Saint Suppapong es uno de los nominados a Mejor artista taildandés en los PCA 2020. Foto: composición LR / Instagram Saint Suppapong

Mew Suppasit

Estrella top de Tailandia que da vida a Tharn en el famoso BL TharnType: The series, cuya segunda temporada aún se encuentra en emisión. Este año, Mew Suppasit acumuló más de cinco premios en el ámbito local y lanzó dos singles musicales.

Mew Suppasit es uno de los nominados a Mejor artista taildandés en los PCA 2020. Foto: composición LR / Mew Suppasit Studio

Gulf Kanawut

Al igual que su pareja ficticia en TharnType: The serie, Gulf Kanawut fue condecorado con preseas locales, entre las que figura el Male shining star de los 2020 Kazz Awards.

Gulf Kanawut es uno de los nominados a Mejor artista taildandés en los PCA 2020. Foto: composición LR / Instagram Gulf Kanawut

PCA 2020 - Mejor artista debut

PCA 2020 - Mejor artista debut asiático. Foto: composición LR

Win Metawin

A los 21 años, Win Metawin saltó a la fama tras su debut con el protagónico del BL tailandés 2Gether: The series junto a Bright Vachirawit. Actualmente y al igual que su citada excoestrella, se prepara para ser uno de los F4 en F4 Thailand, la nueva versión de Hana yori dango.

Win Metawin es uno de los nominados a Mejor artista debut en los PCA 2020. Foto: composición LR / GMM

Fu Jing

Tras su paso por PRODUCE 101 China, Fu Jing debutó en 2020 como parte del elenco principal de You are my destiny. Además, fue la antagonista del drama histórico Dance of the phoenix.

Fu Jing es una de las nominadas a Mejor artista debut en los PCA 2020. Foto: composición LR / Banana Culture

Earth Katsamonnat

Earth Katsamonnat se inició como actor en 2017. Sin embargo, desde finales del 219 hasta el 2020, brilló en el BL tailandés Until we meet again the series, su primer protagónico.

Earth Katsamonnat es uno de los nominados a Mejor artista debut en los PCA 2020. Foto: composición LR / Instagram Earth Katsamonnat

Li Jiu Lin

Este 2020, Li Jiu Lin tuvo su primera participación en el reparto principal de un C-drama (You are my destiny).

Li Jiu Lin es uno de los nominados a Mejor artista debut en los PCA 2020. Foto: composición LR / Star Times

Bosston Suphadach

A los 23 años, Bosston Suphadach debutó en el ámbito televisivo con el BL tailandés escolar Until we meet again the series.

Bosston Suphadach es uno de los nominados a Mejor artista debut en los PCA 2020. Foto: composición LR / Instagram Bosston Suphadach

Zee Pruk

Luego de su cameo en Friend zone, del 2018, Zee Pruk regresó con el protagónico del exitoso BL Why r u?: The series. Actualmente, se emiten sus dos nuevas series estelarizadas: You never eat alone y Suga café.

Zee Pruk es uno de los nominados a Mejor artista debut en los PCA 2020. Foto: composición LR / GMM

Khaotung Thanawat

Tras trabajar en el reparto de cuatro series, Khaotung Thanawat tuvo su primer protagónico con Thonhon chonlathee, BL de comedia que aún se encuentra en emisión.

Khaotung Thanawat es uno de los nominados a Mejor artista debut en los PCA 2020. Foto: composición LR / GMM

¿Cómo votar en los PCA 2020?

Las votaciones se abren el 30 de diciembre a las 8.00 p. m. y cierran el 6 de enero de 2021 a las 8.00 p. m. Los resultados se darán a conocer el 9 de enero a las 8.00 p. m. a través del Facebook de La República Entretenimiento.

Revisa la parte inferior de la nota para votar.

Abre previamente tu correo en Gmail para que se pueda registrar tu voto. (Solo se registrará un voto por cada correo electrónico).

Marcar la alternativa de tu preferencia y listo.

#PremiosCulturaAsiática2020. También puedes invitar a tus amigos a participar usando los hashtags: #PCA2020

