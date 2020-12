Los Premios Cultura Asiática 2020 del Diario La República nominó a los artistas más destacados de Corea del Sur, China, Japón y Tailandia. Una de las 16 categorías en esta primera edición del certamen busca definir qué grupo es la leyenda del K-pop para los fans.

¿Quiénes son los ídolos que cimentaron el exitoso camino del pop coreano? Conoce aquí a los nominados y algunos datos sobre sus carreras.

TVXQ

Debutó en 2005 como quinteto, pero desde hace una década es el dúo TVXQ, integrado por Yunho y Changmin. La más actual discografía de los ‘Dioses nacientes del Este’ es principalmente japonesa; sin embargo, los fieles Cassiopeia no pierden la esperanza de un pronto comeback en Corea del Sur. Mientras tanto, disfrutarán de lo mejor de las superestrellas en el SMTown Live Culture Humanity.

SUPER JUNIOR

SUPER JUNIOR, los ‘Titanes del K-pop’, celebraron el 15 aniversario de su debut ganando importantes premios y votaciones mundiales, como la batalla de bandas de Billboard. Además, deleitaron a ELF con numerosas producciones coreanas y japonesas, incluyendo los trabajos del equipo completo (repackage TIMELESS y prelanzamientos de su próximo álbum The renaissance), las subunidades K.R.Y. y D&E, y los miembros en solitario.

HIGHLIGHT

Como HIGHLIGHT el grupo debutó en 2017, pero antes recorrió un exitoso camino con el nombre B2ST. Algunos de los éxitos de la boyband son “Ribbon”, “YeY”, “12:30”, “Good luck”, “Shadow”, “Beautiful night”, “Soom” y “Ficton”, el icónico SOTY (Song of the year) del 2011 KBS Music Festival.

SS501

El hiatus en el que entró SS501 (OT5) desde hace 10 años no merma su popularidad a nivel internacional y el reconocimiento por ser uno de los actos responsables de ola Hallyu. El líder Kim Hyunjoong, Heo Youngsaeng, Kim Kyujong, Park Jungmin y Kim Hyungjun siguen siendo ídolos top que generan expectativas por sus actividades. En recientes actualizaciones, causaron furor tras revivir “Because I’m stupid”, icónico OST del drama Boys over flowers.

BIGBANG

Tomando como principal bandera el hip hop, BIGBANG marcó un antes y después en la música coreana, y se instauró como uno de los grupos más influyentes del ámbito, hasta la fecha. Tras cinco años desde su último disco coreano, llamado MADE, su hiatus podría terminar en 2021. Algunos de sus temas, muchos de estos considerados himnos del K-pop, son “Fantastic baby”, “Blue”, “Monster”, “Haru haru, y “Flower road” (último sencillo que lanzaron en 2018, durante su inactividad grupal).

SNSD

Aunque SNSD se encuentre en pausa, y tres miembros del grupo hayan dejado la agencia SM para centrarse en sus carreras en solitarios, los SONES aguardan por un comeback OT8 para ver al reconocido grupo nacional de Corea del Sur brillando una vez más en los escenarios. Aquí, el último lanzamiento del conjunto representado por la subunidad Oh!GG.

Wonder Girls

El primer acto coreano que abrió el camino para los artistas del género en el mercado estadounidense. Aunque ya se separó de manera oficial, Wonder Girls dejó a su paso una prolífica carrera con producciones discográficas en coreano, japonés, chino mandarín e inglés, y éxitos entre los que figuran el debut “Irony”, los hits “So hot” y “Nobody”, “Be my baby” y “Why so lonely”.

KARA

KARA se disolvió y perdió para siempre a Goo Hara, pero continúa siendo referente del K-pop en general y una de las girlbands que tomó por asalto la escena internacional cuando el estilo coreano aún no experimentaba el alcance actual. Algunos de sus éxitos que siguen sonando con fuerza son “Step”, “Mamma mia”, “Pandora”, “Honey”, “Pretty girl” y “Mister”.

¿Cómo votar en los PCA 2020?

Las votaciones se abren el 30 de diciembre a las 8.00 p. m. y cierran el 6 de enero 2021 a las 8.00 p. m.. Los resultados se darán a conocer el 9 de enero a las 8.00 p. m. a través del Facebook de La República Entretenimiento.

Revisa la parte inferior de la nota para votar.

Solo tienes que abrir previamente tu correo en gmail para que se pueda registrar desde aquí tu voto. (Solo se registrará un voto por correo electrónico).

Marcar la alternativa de tu preferencia y listo

#PremiosCulturaAsiática2020. También puedes invitar a tus amigos a participar usando los hashtags: #PCA2020

Cargando…

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.