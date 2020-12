Elkie de CLC envía carta de despedida a fans tras demandar a Cube

El pasado 25 de diciembre, Elkie de CLCL inició una demanda legal contra Cube Entertainment, donde reclamaba una serie de abusos que sufrió desde que firmó un contrato exclusivo con ellos.

La defensa legal de la artista K-pop pidió la recesión del contrato y también revelar todos los ingresos que generó desde que formó parte de la empresa coreana.

“Chong Ting-yan afirmó que Cube Entertainment violó numerosos términos y condiciones del contrato como: nunca reveló declaraciones de ingreso de Chong, no le pagó por las actividades que realizó, negó el apoyo a CLC para sus actividades al 2020”.

Ante esta situación, Elkie, todavía integrante de CLC publicó el 30 de diciembre una carta de despedida en Instagram. Allí agradeció a sus fans por todo el apoyo que recibió desde que debutó como idol K-pop.

Traducción de la carta de Elkie en Instagram.

“A mis queridos fans,

Tengo algunas palabras de lo más profundo de mi ser y realmente quiero agradecer si se toman un tiempo para leerlas.

Han pasado casi seis años. Comenzó desde mi debut y luego tuve la oportunidad de conocerlos. Hasta ahora considero que ese amor es muy muy precioso.

Todo el tiempo tienen fuerzas para seguir adelante. Todos me han inspirado y animado.

No solo eso, ocasionalmente, cuando temo el amanecer, sus cálidos mensajes, comentarios y cartas me ayudaron a superar esos momentos difíciles.

(...)

Hay muchos más momentos de este tipo que nunca olvidaré.

De todos los momentos que pasamos juntos, siempre esperamos traer felicidad, para demostrar que puedes ganar fuerza con ello. Probablemente conozcas mi personalidad.

Es triste que muchas veces no pude hacer lo que quería hacer. Me he encontrado con muchos obstáculos en el camino.

(...)

En los últimos 5 años, tuve muchos momentos preciosos y grandes experiencias que espero con ansias poner en práctica parte de este aprendizaje.

Hacer lo que quiero hacer y lograr un viaje más largo. Me gustaría invitarlos a unirse a mí en este viaje. Espero que podamos estar juntos.

(...)

¡Soy tan optimista sobre mi futuro!

Con ustedes no tengo nada que temer. Porque son la razón de mi felicidad.

¡Especialmente gracias a los miembros de CLC que son como mi familia!

Gracias por su amor y apoyo. Recuerde nuestra promesa, incluso cuando seamos mayores, todavía nos reuniremos para cantar y bailar. ¡Espero escuchar buenas noticias de todos ustedes! Los quiero mucho”.

La reacciones de los fans no se hicieron esperar y muchos de ellos le desearon mensajes positivos en esta nueva etapa en su vida, tras culminar su contrato con Cube Entertainment.

