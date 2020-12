MONSTA X se realiza prueba COVID-19 tras caso positivo en MBC

El 18 de diciembre, Starship anunció que MONSTA X se someterá a una prueba de descarte de coronavirus luego de que se confirmara que un staff de King of the masked singer, programa de MBC, dio positivo por COVID-19.

Vía fancafe oficial, la agencia de K-pop explicó la decisión tomada apenas se tuvo conocimiento del suceso.

몬스타엑스 코로나 19 관련 안내https://t.co/2mdOsUZTGq — 몬스타엑스_MONSTA X (@OfficialMonstaX) December 18, 2020

“Este es Starship Entertainment. El 15 de diciembre, los integrantes de MONSTA X Minhyuk y Kihyun participaron de la grabación de King of the masked singer. Esta noche, nos informaron que un integrante del equipo de producción del programa ha dado positivo para COVID-19. Resaltamos que ninguno de nuestros dos artistas estuvo en contacto directo con esta persona”.

“Como es debido, MONSTA X y el staff del grupo se sometieron al examen de descarte de COVID-19. Ellos permanecerán en cuarentena hasta conocer el resultado, tal como lo pide el protocolo de las autoridades para prevenir contagios del coronavirus”, precisó el comunicado.

La noticia llegó en plena transmisión del KBS Gayo Daechukje, evento que incluía a la boyband en su lineup; sin embargo, cabe resaltar que las presentaciones de este evento fueron pregrabadas.

MONSTA X tampoco apareció en la alfombra roja a pesar de haber sido visto en su ingreso al estudio de grabación en horas de la mañana. Todo indica que la boyband se aisló apenas tuvo conocimiento del caso positivo en The King of the masked singer.

Minhyuk y Shownu de MONSTA X llegando a los estudios de KBS en la mañana del 18 de diciembre. Foto: TV Report

Casos covid en MBC

Según informó MBC el 18 de diciembre, hasta el momento hay dos individuos positivos a COVID-19 dentro del staff de producción de sus programas de variedades. Primero se anunció a un asistente de director del show Crossline y horas más tarde se conoció al segundo caso, el de un director de cámaras del reality de canto mencionado párrafos arriba.

En consecuencia, el canal cerró parte de sus instalaciones para proceder a la desinfección y canceló la grabación de seis shows: Crossline, Music Core, The Paikfather, Buddy into the wild, The Manager y How do you play.

King of the masked es uno de los formatos más populares de MBC. Foto: captura referencial

