Kim Seon Ho de Start Up es el actor de Kdramas más popular de noviembre

Al finalizar el mes de noviembre, se reveló el ranking de reputación de actores y actrices de Kdramas realizado por el Korean Business Research Institute. Los dos primeros lugares son ocupados por las estrellas de Start Up, el drama que semana a semana alborota las redes sociales.

Para esta lista, la organización mencionada analiza el nombre de cada figura televisiva y la cobertura que recibe en medios, participación de la audiencia, interacción en redes sociales y en foros de comunidad desde el 28 de octubre al 28 de noviembre.

Lo curioso del resultado es que, entre los dos actores del drama Start up, fue el ‘second lead’ Kim Seon Ho quien tuvo mayor puntaje (6 024 503), por lo que se apoderó del puesto 1 de valor de marca. Un motivo para ello es que su personaje del Sr. Han logró tal empatía con la audiencia que sus seguidores en redes sociales lo respaldaron.

Entre sus términos asociados más buscados aparece “Suzy” (nombre de la actriz protagonista) y “2 days 1 night”, programa de variedades donde participa desde hace un año. También resalta que el balance de percepción (positivo-negativo) del público le da un 82% de reacciones favorables.

Nam Joo Hyuk (izquierda) y Kim Seon Ho son los actores que se disputan el amor de la protagonista en Start Up. Foto: tvN

El intérprete principal de Start Up, Nam Joo Hyuk quedó en segundo lugar con 5 787 606 puntos. El actor de 26 años interpreta a Nam Do San, un genio de la programación que cautivó a los televidentes con su sensibilidad e inocencia.

Por otro lado, en la tercera posición y a poca distancia figura Lee Dong Wook, estrella del drama de fantasía Tale of the nine tailed con 5,503,107 puntos en total. Destaca que las tres estrellas mencionadas pertenecen a tvN, canal que a lo largo del 2020 lanzó grandes aciertos como It’s okay to not be okay y Crash landing on you.

Lee Dong Wook ha participado en 32 dramas coreanos a lo largo de su carrera. Foto: Instagram @leedongwook_official

Top 10 ranking de actores en noviembre

Kim Seon Ho (Start up)

Nam Joo Hyuk (Start up)

Lee Dong Wook (Tale of the nine tailed)

Park Ha Sun (Birthcare center)

Uhm Ji Won (Birthcare center)

Lee Do Hyun (18 again)

Lee Ji Ah (Penthouse)

Kim So Yeon (Penthouse)

Jo Bo Ah (Tale of the nine tailed)

Lee Jae Wook (Do do sol sol la la sol)

Ranking de valor de marca para actores y actrices. Noviembre 2020. Foto: HeraldPop

