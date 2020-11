Paul McCartney sobre BTS: “Me gusta verlos y creo que son buenos”

Luego del exitoso triunfo de la boyband en los American Music Awards, el grupo BTS continúa en boca de todos. Durante su entrevista para el podcast Smartless, Paul McCartney elogió nuevamente al grupo surcoreano y comparó la gran acogida que tiene el grupo K-pop con la que tuvo The beatles.

Mientras hablaba sobre su trayectoria musical con Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett; el artista de 78 años reveló que le gustaban las canciones interpretadas por RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook.

“Para mí no es realmente la música como lo es para sus fans. Para mí, es como ver a algunos niños pasar por lo que nosotros pasamos. BTS, los jóvenes coreanos, me gusta verlos. Creo que son buenos, ¿sabes? No puedo cantar alguna de sus canciones, pero me gustan”.

Y esta no es la primera vez que Paul McCartney queda sorprendido por el talento de los siete miembros de BTS.

En setiembre de 2019, el artista dijo que conocía la trayectoria y fama mundial que estaba ganando BTS durante su entrevista para el programa The late show con James Colbert.

Paul McCartney aplaudió la interpretación que realizaron RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook del legendario tema “Hey jude” que compuso junto al fallecido John Lennon.

En aquel performance, los siete idols de K-pop empezaron a entonar la emblemática canción de The beatles, luego que James Colbert les mencionara que habían superado algunos récords de la mítica banda inglesa.

En 2019, RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook de BTS alcanzaron el récord de los Beatles con tres álbumes en el número uno de la lista Billboard.

