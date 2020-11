Start Up: el talento especial de Nam Joo Hyuk sorprende a Suzy

Faltan dos semanas para el final del drama Start Up y la audiencia continúa debatiendo cuál sería la mejor opción para Seo Dal Mi (Suzy) en el triángulo amoroso que la involucra. The Swoon parece tener su candidato favorito al compartir un divertido juego con Nam Joo Hyuk, quien interpreta a Nam Do San.

En el video que se publicó para el mencionado canal de YouTube, los actores debían competir para contestar preguntas. Quien lo hiciera primero se llevaba la opción de tentar su puntería en la máquina de garra. Podía sacar misiones para su compañero o descubrir regalos de Netflix.

Nam Joo Hyuk y Suzy. Foto: captura YouTube

En su primer intento, Suzy logró llevarse una de las pantuflas y luego Nam Joo Hyuk completó el par.

Con una de las preguntas posteriores, el actor de School 2015 dejó sin palabras al staff. Le pidieron mencionar tres estaciones de subterráneo, pero Nam Joo Hyuk comenzó a enumerar casi veinte de esas.

“¿Ese es tu talento personal?”, preguntó Suzy asombrada. “Cuando iba a la escuela tomaba el subterráneo. Lo memoricé porque estaba aburrido”, explicó el joven actor.

Joo Hyuk también sacó a flote su astucia al percatarse que solo las esferas con papeles rojos tenían regalos, mientras que los papeles amarillos solo tenían retos. Con ello, ambos lograron conseguir varios souvenirs y evadir la mayoría de misiones. También cabe resaltar que la ex miembro de Miss A fue mucho más precisa con la máquina de garra.

Puedes ver el juego completo en el video a continuación

