MTV EMA 2020: BTS gana cuatro premios en los Europe Music Awards

Este domingo 8 de noviembre se celebraron los MTV EMA 2020, con una transmisión online gratuita a través de su página web. Uno de los artistas con más nominaciones fue BTS, que competía en cinco categorías.

Tras un excelente año profesional, coronado con el éxito de su sencillo “Dynamite”, la boyband surcoreana fue nominada como Best group, Best pop artist, Best online concert y Best song. Asimismo, el fandom ARMY entró a competir como Biggest Fans.

Estos son los premios y agradecimientos de BTS en los MTV EMA 2020.

MTV EMA 2020: Biggest fans

La primera victoria de la tarde fue para ARMY, que derrotó a los fandoms de Ariana Grande, Justin Bieber, Lady Gaga y Taylor Swift. Cabe resaltar que este es el tercer año consecutivo que el fandom de BTS gana como ‘Biggest fans’ de los MTV EMA.

BTS gana la categoría Biggest fans en los MTV EMA 2020. Foto: MTV

MTV EMA 2020: Best song

“Dynamite” es la canción que le dio a BTS su primer #1 en Billboard Hot 100 y, de esta manera, se coronó como digno merecedor al premio Best song de los MTV EMA 2020.

Los votos de los fans apoyaron el dinámico tema de estilo retro que competía con otros hits, como “Don’t start now” de Dua Lipa, “Rain on me” de Lady Gaga y Ariana Grande, y “Blinding lights” de The Weekend.

“Esto significa mucho para nosotros porque realmente queríamos disfrutar de esta canción con nuestros fans en estos tiempos difíciles”, expresó Jungkook. J-Hope dedicó el premio a ARMY: “Ustedes se lo merecen”.

MTV EMA 2020: Best group

BTS también logró ganar la categoría de Mejor grupo en los MTV EMA 2020. Estaban nominados con 5 seconds of summer, Chloe X Halle, CNCO, Little Mix y BLACKPINK.

Esta vez, escucha a Jin, Suga y RM agradeciendo y dedicando el premio al océano púrpura (ARMY), que los apoya de todas partes del mundo.

Todos bonitos, agradecidos, PERFECTOS 🥺 Necesito un abrazo grupal con ellos pero YA #MTVEMA @BTS_twt pic.twitter.com/35nf7dV5jA — MTVLA (@MTVLA) November 8, 2020

MTV EMA 2020: Best virtual live

El Bang Bang Con The Live celebrado en junio recibió el premio al Mejor concierto online.

Cabe resaltar que este evento producido por Big Hit y la compañía KISWE marcó un récord como el concierto con la mayor cantidad de expectadores en vivo con un pico de 756.000 usuarios conectados desde 107 territorios. Esta marca solo fue superada por el posterior show online de BTS, Map of the soul: ONE.

ARMY, HICIERON HISTORIA 😱@BTS_twt arrasó este día llevándose ahora el #MTVEMA a Mejor Concierto Virtual 😭 BTS WORLD DOMINATION pic.twitter.com/gRwd2eBlNA — MTVLA (@MTVLA) November 8, 2020

“Muchos se unieron a nuestro concierto virtual y estuvimos muy felices de poder presentarnos y conectar con ustedes aún en la pandemia”, expresó RM.

Suga agregó “¡No podemos esperar para encontrarnos con ustedes en persona!”

BTS en Bang Bang Con The Live. Foto: Big Hit vía Twitter

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.