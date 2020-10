Start up: ver el episodio 3 del K-drama de Bae Suzy y Nam Joo Hyuk

El drama Start up llegó a Netflix el último 17 de octubre como el nuevo proyecto de Bae Suzy y Nam Joo Hyuk. Durante su primer episodio, la presentación de la protagonista Seo Dal Mi y su historia llevó a las lágrimas a los televidentes, por lo que la serie ya gana muchas recomendaciones en redes sociales.

Dos nuevos capítulos de Start up se estrenan cada sábado y domingo por Netflix a nivel internacional. Aquí te contamos a qué hora podrás verlos desde tu hogar.

Start up episodios 1 y 2

La última semana se desarrolló la historia de Seo Dal Mi, una mujer hábil para resolver problemas y con talento para los emprendimientos. Tiene un proyecto que requiere de capital, por lo que trabaja a medio tiempo para reunir los fondos. Cuando su familia se divide, ella se queda con su padre de pocos recursos económicos. Mientras que su hermana mayor Won In Jae elige irse con su mamá, quien se vuelve a casar con un hombre rico.

El drama muestra que conoce a Nam Do San desde hace varios años atrás, ya que se escribían cartas. Sin embargo, ella desconoce su verdadera identidad.

Cuando se encuentran, el verdadero Nam Do San no solo tiene una apariencia diferente, sino que es el CEO de Samsan Tech, una compañía que fundó y que lucha por tener éxito en su rubro.

Seo Dal Mi y Nam Do San en Start-Up. Foto: tvN

Ver los capítulos 3 y 4 de Start up con sub español

El drama Start up, es emitido cada sábado y domingo a las 9.00 p. m. (KST) en el canal surcoreano tvN. Luego de su estreno en la televisora original, llega a la plataforma de streaming Netflix con los subtítulos respectivos por región.

Accede AQUÍ para dirigirte a su página principal.

Este drama se suma a otras producciones del catálogo que actualmente están en emisión, como Do do sol sol la la sol, Private lives y Record of youth.

Horarios para ver Start up en Netflix

Estos son los horarios por país para ver en Netflix Start up, el nuevo drama de Suzy y Nam Joo Hyuk.

Start-Up en Perú: 9.00 a. m.

Start-Up en Colombia: 9.00 a. m.

Start-Up en México: 9.00 a. m.

Start-Up en Estados Unidos: 10.00 a. m.

Start-Up en Chile: 11.00 a. m.

Start-Up en Argentina: 11.00 a. m.

Start-Up en Indonesia: 9.00 p. m.

Start-Up en Malasia: 9.00 p. m.

Start-Up en Filipinas: 10.00 p. m.

Trailer de Start up episodio 3

K-dramas, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales