Tale of nine tailed: ver estreno del K-drama de Lee Dong Wook y Kim Bum [VIDEO]

Llegó el esperado estreno de Tale of nine tailed, drama también conocido como Grudge: The revolt of Gumiho, donde participarán Lee Dong Wook, Kim Bum y Jo Bo Ah de la cadena tvN.

La expectativa por este K-drama es grande debido a que marca el regreso a la pantallas de Kim Bum, recordado actor de Boys over flowers.

Asimismo, Tale of nine tailed se convierte en el primer drama que junta a Lee Dong Wook y Jo Bo Ah en roles de pareja.

Capturas de Tale of nine tailed, drama de Lee Dong Wook y Jo Bo Ah. Foto: tvN

Este 7 de octubre se realizó la conferencia de prensa online de los tres actores principales de Tale of Gumiho. A continuación, te presentaremos las fotografías del evento, así como el horario, tráiler y dónde ver gratis esta nueva producción surcoreana.

Conferencia de prensa de Tale of nine tailed

Conferencia de prensa de Tale of nine tailed, drama de Lee Dong Wook, Kim Bum y Jo Bo Ah. Foto: tvN

Tráiler de Tale of nine tailed

Horario de transmisión de Grudge: The revolt of Gumiho

El estreno de Tale of nine tailed será este 7 de octubre. Todos los miércoles y jueves se emitirán nuevos episodios. Aquí te diremos a qué hora se estrenará en tu país.

Grudge: The revolt of Gumiho en Corea del Sur : 10.30 p. m.

Grudge: The revolt of Gumiho en Perú : 8.30 a. m.

Grudge: The revolt of Gumiho en Indonesia : 8.30 p. m.

Grudge: The revolt of Gumiho en Colombia : 8.30 a. m.

Grudge: The revolt of Gumiho en Malasia : 9.00 p. m.

Grudge: The revolt of Gumiho en México : 8.30 a. m.

Grudge: The revolt of Gumiho en Filipinas : 9.30 p. m.

Grudge: The revolt of Gumiho en Chile : 10.30 a. m.

Grudge: The revolt of Gumiho en Argentina : 10.30 a. m.

Grudge: The revolt of Gumiho en Estados Unidos: 9.30 a. m.

¿Dónde ver los capítulos 1 y 2 de Tale of nine tailed con subtítulos en español?

Pese a la petición del público para que el drama coreano Tale of nine tailed de Lee Dong Wook y Kim Bum sea transmitido por Netflix, la plataforma streaming optó por otra producción.

Por ello, el K-drama será transmitido vía tvN para Corea del Sur y será retransmitido para el resto del mundo a través del portal oficial Viki.

Ver gratis Tale of nine tailed

Viki es una plataforma que tiene un público amante de los dramas, películas y programas asiáticos. Además, cuenta con promociones para nuevos suscriptores.

Podrás obtener siete días de prueba gratis, donde disfrutarás de todo el contenido y posterior a este periodo optaría por uno de los planes que mejor le convengan.

Desde Viki se transmitirán todos los capítulos completo de Tale of nine tailed.

Ingresa a este enlace para conocer más detalles.

Ver Tale of nine tailed gratis en Viki. Foto: Captura web de Viki

Actores de Tale of nine tailed

Lee Dong Wook como Lee Yeon

Jo Bo Ah como Nam Ji Ah

Kim Bum como Lee Rang

Kim Yong Ji como Yoo Ri

Kim Hee Jung como madre de Nam Ji Ah

Song Young Kyu como padre de Nam Ji Ah

Jang Won Hyung como Baek Shi Woo

Kim Kang Min como Pyo Jae Hwan

Hwang Hee como Shin Joo

Kim Jung Nan como Pal Eui Pa

Ahn Kil Kang como Hyun Ui Ong

Jung Yi Seo como Kim Sae Rom

Choo Ye Jin como Soo Young

Kim Yong Ji confirmó su participación en el dorama Tale of Gumiho (tvN, 2020) con Lee Dong Wook y Kim Bum. Crédito: fotocomposición

