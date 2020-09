Kim Soo Hyun sorprende al director de Zombie detective con regalo en el set

Kim Soo Hyun envió un significativo regalo al set del drama en emisión Zombie detective para apoyar al director Shim Jae Hyun y a toda la producción.

El actor de It’s okay to not be okay y el realizador trabajaron juntos en la exitosa serie The producers (KBS2, 2015) como protagonista y PD, respectivamente.

Kim Soo Hyun protagonizó el dorama The producers (KBS2, 2015). Crédito: KBS2

Gracias a este proyecto forjaron un lazo que se mantuvo con el paso del tiempo y así lo demostró el intérprete cuando el 28 de setiembre envió su afecto al set de Zombie detective, el K-drama que actualmente realiza su exdirector.

Este consistió en un camión de café para que puedan degustar los encargados de la producción y el elenco. Además de las bebidas, en vistosos carteles compartió los siguientes mensajes de aliento: “Tiempo de hacer una transfusión de café para sobrevivir”, “¡La cosa más dulce es oler un café aquí!” y “¡Apoyamos al director Shim Jae Hyun y a Zombie detective!”.

Fotos del regalo llegaron hasta los fans mediante el Instagram de KBS, canal a cargo de este drama que renueva la clásica temática de los muertos vivientes combinando el misterio y la comedia.

Regalo de Kim Soo Hyun para la producción de Zombie detective. Foto: KBS Instagram

Respecto al agasajo, la producción compartió: “Kim Soo Hyun y Shim Jae Hyun han mantenido una gran relación como actor y director durante muchos años. Shim Jae Hyun estaba muy agradecido por el camión de café que le envió Kim Soo Hyun”.

Zombie detective es protagonizado por Choi Jin Hyuk y Park Joo Hyun. Se estrenó el 21 de setiembre del 2020 a través de KBS y cada lunes y martes revela nuevos episodios. Puedes acceder a los ya emitidos a través de la plataforma Viki Rakuten.

