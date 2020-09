BLACKPINK revela sus canciones favoritas en playlist personalizada de Spotify

¡Encienden todo para su regreso! BLACKPINK se acerca al lanzamiento de The Album, nombre que designa a su primer disco de estudio. Los teasers previos liberados por YG no han decepcionado a los fans con el look visual de las cuatro estrellas.

La agencia todavía se reserva el nombre del title track, aunque los fans ya descifraron algunas pistas sobre ello.

Mientras tanto, BLACKPINK dio a BLINK una sorpresa especial en anticipo a su comeback. Se trató de una colaboración especial con Spotify en la que presentaron las canciones favoritas de Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé a través de su Playlist Enhanced.

Cada integrante de BLACKPINK saludó a los usuarios de Spotify y los invitó a revisar la lista que muestra sus canciones elegidas. Revisa si tus gustos musicales coinciden con las preferencias del cuarteto surcoreano.

Playlist de BLACKPINK (AQUÍ) y en las imágenes de la galería superior.

Canciones elegidas por Lisa: Incluye “Lose” de NIKI, “Stuck with you” de Ariana Grande y Justin Bieber, “Goodbyes” de Post malone, entre otros.

Canciones elegidas por Jisoo: “FourFiveSeconds” de Rihanna, “FOOLS” de Troye Sivan, “Ode to the mets” de The Strokes, etc.

Canciones elegidas por Jennie: “Video Games” de Lana del Rey, “my future” de Billie Eilish, “Dolerme” de Rosalía, entre otros.

Canciones elegidas por Rosé: “Pleaser” de Wallows, “Robbers” de The 1975, “Good News” de Wolftyla, etc.

The Album de BLACKPINK llegará a la plataforma musical el 2 de octubre, en paralelo con el lanzamiento del MV para su canción principal.

BLACKPINK, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.