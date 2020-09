MBC elimina el documental sobre Sulli tras recibir duras críticas

Why was Sulli uncomfortable?, documental sobre la fallecida estrella coreana Sulli, ya no se encuentra disponible para su visualización.

El canal encargado del proyecto MBC recibió duras críticas tras el estreno que formó parte en la serie Docuflex.

Why was Sulli uncomfortable?, documental de la fallecida idol K-pop. Créditos: MBC

El anuncio de la producción generó expectativas porque se anticipaba el testimonio de la famosa coreana que luchó por su libertad en medio de una campaña de odio en su contra hasta que lamentablemente terminó con su vida en octubre del 2019.

Why was Sulli uncomfortable? finalmente se lanzó el 10 de septiembre del 2020 y coincidió con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

El contenido mostrado en el documental provocó sentimientos encontrados en los espectadores y se pudo apreciar en redes sociales y foros de conversación.

La polémica principal radicó en los relatos sobre la fallecida idol del K-pop, así como la exposición de su exnovio Choiza como el presunto detonante de su desenlace.

Producto del enfoque, la expareja de Sulli se convirtió en el nuevo centro del ataque de algunos internautas val punto en que las valoraciones negativas hacia MBC no se hicieron esperar.

“Si se trataba de obtener las mejores calificaciones, entonces estoy decepcionado y enojado”, se pronunció al respecto el compañero de Choiza en Dynamic Duo, siendo respaldado por netizens.

Sulli junto a Choiza. Foto: Allkpop

Ante la polémica se han eliminado los contenidos relacionados con Why was Sulli uncomfortable?, como los trailers oficiales y las imágenes en el canal de producción.

Allkpop recogió la declaración del PD a cargo del proyecto. “La difunta Sulli falleció debido a una serie de complejidades, y simplemente trasladar toda la responsabilidad a Choiza es un gran malentendido. Espero que no haya más historias negativas sobre Choiza”, enfatizó el realizador.

