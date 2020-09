“Me he obsesionado mucho con BTS”, revela el villano de Train to Busan [VIDEO]

BTS ha impresionado tanto con su talento que son millones de personas quienes conforman su fandom ARMY. Algunos de sus seguidores incluso son famosas celebridades, tales como el luchador profesional de la WWE, John Cena, el presentador Jimmy Fallon, la cantante estadounidense que colaboró con ellos para el icónico tema “Boy with luv”, Halsey, entre otros más.

En esta oportunidad, le tocó rendirse ante los encantos del famoso septeto al villano de la película Train to Busan (2016) Kim Eui Sung, quien afirmó haberse ‘obsesionado’ con Bangtan.

El lado ARMY de veterano actor coreano de 54 años se dio a conocer durante la emisión del último sábado 5 de setiembre de Amazing Saturday – Do Re Mi Market, show al que asistió junto a Kim Dae Myung para promocionar su película Stone skipping.

Kim Eui Sung, actor de Train to Busan, en Amazing Saturday – Do Re Mi Market. Foto: Captura YouTube tvN

Durante una sección del programa de tvN, el MC Boom compartió un secreto que dejó admirados a los panelistas: “Kim Eui Sung tiene un lado oculto e inesperado. Él mismo dijo que es un nuevo ARMY”.

Al respecto, si bien el intérprete aclaró que no es miembro oficial (inscrito) del fanclub de los idols K-pop, confirmó que sí es un apasionado seguidor.

Kim Eui Sung declara ser fan de BTS en Amazing Saturday – Do Re Mi Market. Foto: Captura YouTube tvN

“Últimamente he estado mirando mucho YouTube. Me he obsesionado mucho con BTS. Hay ocasiones en las que veo sus videos durante cinco horas en un solo día”, compartió revelando hasta dónde ha llegado su fanatismo.

Además, no dudó en aceptar alegremente algún reto que le plantee el programa si es relacionado con la música de Bangtan, conforme se aprecia su respuesta a la pregunta de la panelista Hyeri de Girl’s Day.

Kim Eui Sung en Train to Busan

Kim Eui Sung es un veterano actor y productor que cuenta con 25 años de carrera. Actualmente, se encuentra inmerso en proyectos para la pantalla grande.

A nivel internacional, es mejor conocido por participar en Train to Busan (2016), exitosa película surcoreana de temática zombie donde interpretó a Yong Suk, prepotente CEO que sacrificó varias vidas pretendiendo salvar la suya y que llegó a causar el trágico final de Seok Woo, personaje a cargo de Gong Yoo.

