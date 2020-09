Jennie de BLACKPINK: joven sorprende por su gran parecido a la idol K-pop

Celebridades tienen un doble no famoso y muchos de ellos, gracias a este título, se convierten en figuras públicas. En esta oportunidad, una joven de origen chino viene llamando la atención por su gran parecido con Jennie de BLACKPINK.

La fotografías de una mujer se filtraron en diversos portales coreanos y ha entrado en debate la similitud que tienen sus facciones al rostro de la cantante K-pop.

Fueron un total de ocho imágenes que se filtraron de la apodada ’doble de Jennie de BLACKPINK’. Aunque se desconoce la identidad de la fémina, usuarios han quedado sorprendido por el parecido.

Estas son las fotos de la joven de origen chino

La joven apodada la 'doble de Jennie de BLACKPINK'. Créditos: Theqoo

La joven apodada la 'doble de Jennie de BLACKPINK'. Créditos: Theqoo

La joven apodada la 'doble de Jennie de BLACKPINK'. Créditos: Theqoo

La joven apodada la 'doble de Jennie de BLACKPINK'. Créditos: Theqoo

Comentarios sobre la ‘doble de Jennie de BLACKPINK’

Cometarios sobre la 'doble de Jennie de BLACKPINK'. Créditos: Theqoo

Sobre Jennie de BLACKPINK

Jennie junto a Jisoo, Rosé y Lisa ganaron el pasado 31 de agosto su primer premio en los MTV Video Music Awards 2020, específicamente en la categoría ’Song of summer’ con su canción “How you like that”.

Sobre la canción K-pop galardonada en los MTV VMAs, se convirtió en el primer video musical de un grupo femenino más visto en YouTube durante sus primeras 24 horas de haber sido estrenado.

Puedes ver aquí el MV “How you like that”

PUEDES VER BLACKPINK gana el premio Song of Summer en los MTV Video Music Awards 2020 [VIDEO]

Asimismo, Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa de BLACKPINK estrenaron por todo lo alto su primera colaboración con Selena Gomez, su tema “Ice cream”. De igual manera, el MV se convirtió en el video de colaboración más visto en menos de 24 horas en YouTube.

Puedes ver aquí el MV “Ice cream”

PUEDES VER BLACKPINK y Selena Gomez marcan récord al MV colaborativo más visto en sus primeras 24 horas

