BTS en los MTV VMAs 2020 EN VIVO: cómo ver la premiación ONLINE de los MTV Video Music Awards

¿Buscas cómo ver a BTS en los MTV Video Music Awards? En este artículo reunimos los datos más importantes sobre la transmisión ONLINE EN VIVO de la premiación a los mejores videos del año.

Este 2020, MTV adaptó su evento para ser realizado en exteriores por las medidas de prevención contra la COVID-19. Cada artista preparará por separado su presentación con poca o nula asistencia de público. En caso del Pop coreano, los representantes en el escenario serán BTS, banda que ha sido nominada en cuatro categorías.

PUEDES VER BTS en MTV VMAs 2020: idols comparten exclusivas de los ensayos para su debut

¿Cuándo son los premios MTV Video Music Awards 2020?

Los MTV Video Music Awards 2020 se realizan el 30 de agosto a las 8:00 p.m. según zona horaria del este.

Horarios para la alfombra roja y preshow de los MTV VMAs 2020

Como previa a la ceremonia principal, los organizadores anunciaron un “preshow” de apertura que dura alrededor de 90 minutos. Se anuncian entrevistas además de algunas presentaciones musicales a cargo de Chloe x Halle, Jack Harlow, Lewis Capaldi, Tate McRae, y Machine Gun Kelly (feat Travis Barker y Blackbear).

Horario oficial: 6.30 p. m. (ET)

Preshow de los MTV Video Music Awards 2020 en Los Angeles: 3.30 p. m.

Preshow de los MTV Video Music Awards 2020 en Nueva York: 6.30 p. m.

Preshow de los MTV Video Music Awards 2020 en Perú: 5.30 p. m.

Preshow de los MTV Video Music Awards 2020 en Colombia: 5.30 p. m.

Preshow de los MTV Video Music Awards 2020 en México: 5.30 p. m.

Preshow de los MTV Video Music Awards 2020 en Bolivia: 6.30 p. m.

Preshow de los MTV Video Music Awards 2020 en Chile: 6.30 p. m.

Preshow de los MTV Video Music Awards 2020 en Paraguay: 6.30 p. m.

Preshow de los MTV Video Music Awards 2020 en Brasil: 7.30 p. m.

Preshow de los MTV Video Music Awards 2020 en Argentina: 7.30 p. m.

Preshow de los MTV Video Music Awards 2020 en España: 0.30 a. m. del 31 de agosto

¿A qué hora inician los MTV VMAs 2020 EN VIVO?

La ceremonia principal en la que se nombrarán a los ganadores de las categorías principales y albergará las performances de Lady Gaga, Ariana Grande, BTS, entre otros empezará a transmitirse a partir de las 8:00 p.m. según zona horaria del este.

No se ha revelado el orden de las presentaciones, pero recomendamos estar atentos desde el inicio del show para que no te pierdas el esperado stage de “Dynamite”.

BTS en los MTV Video Music Awards 2020 en Los Angeles: 5.00 p. m.

BTS en los MTV Video Music Awards 2020 en Nueva York: 8.00 p. m.

BTS en los MTV Video Music Awards 2020 en Perú: 7.00 p. m.

BTS en los MTV Video Music Awards 2020 en Colombia: 7.00 p. m.

BTS en los MTV Video Music Awards 2020 en México: 7.00 p. m.

BTS en los MTV Video Music Awards 2020 en Bolivia: 8.00 p. m.

BTS en los MTV Video Music Awards 2020 en Chile: 8.00 p. m.

BTS en los MTV Video Music Awards 2020 en Paraguay: 8.00 p. m.

BTS en los MTV Video Music Awards 2020 en Brasil: 9.00 p. m.

BTS en los MTV Video Music Awards 2020 en Argentina: 9.00 p. m.

BTS en los MTV Video Music Awards 2020 en España: 2.30 a. m. del 31 de agosto

Premios MTV EN VIVO por TV

La señal oficial que traerá a la televisión el reconocimiento a los mejores videoclips del 2020 es la cadena estadounidense MTV. Esta llegará a su hogar a través de distintos proveedores de televisión por cable.

¿Qué canal transmitirá los Premios MTV VMAs 2020 EN VIVO?

A continuación te mostramos qué canal es MTV de acuerdo a las empresas de televisión de pago en Perú.

MTV en Movistar TV: 602 y 768 (HD) | DTH 907

MTV en Claro: 80 y 559 (HD)

MTV en Claro Satelital: 59 y 1418 (HD)

MTV en Direct TV: 1264 y 204 (HD)

En qué canal ver los Premios MTV VMAs en México

Las siguientes son parrillas de televisión satelital y cable para México.

MTV en Sky: 701

MTV en Dish: 260

MTV en Axtel: 685

MTV en Megacable: 606 y 1606 (HD)

En qué canal ver los Premios MTV VMAs en Argentina

Parrillas de televisión satelital y cable para Argentina.

MTV en DirecTV: 264 y 1264 (HD)

MTV en Sky: 701

MTV en Supercanal: 605 y 610 (HD)

¿Dónde ver a BTS en los MTV VMAs 2020 STREAMING ONLINE?

Si bien las opciones anteriores están dirigidas a la televisión, la ceremonia podrá verse ONLINE a través de la página de MTV (mtv.com) y en su aplicativo MTV Play que pedirá iniciar sesión con su proveedor de televisión de pago.

¿Cómo ver los MTV VMA EN VIVO por internet gratis?

Hasta el momento, los organizadores no han detallado si transmitirán el evento principal por sus redes sociales oficiales o en su canal de YouTube.

El preshow sí podrá ser visto sin restricciones a través del LIVE STREAMING en el perfil oficial de los VMAs en Twitter. (AQUÍ)

Nominaciones de BTS y otros artistas K-pop en los VMAs 2020

Los MTV Video Music Awards incluyen la presencia del K-pop en cinco de sus categorías.

Best K-pop: BTS, EXO, (G)-IDLE, MONSTA X, Red Velvet, TXT

Best Pop: BTS compite contra Halsey, Jonas Brothers, Taylor Swift, Justin Bieber ft. Quavo y Lady Gaga con Ariana Grande.

Best Choreography: BTS, Dababy, CNCO, Dua Lipa, Lady Gaga y Ariana Grande, Normani.

Best Group: BTS, BLACKPINK, MONSTA X, 5 Seconds of Summer, The 1975, Chloe x Halle, CNCO, Little Mix, Now United y twenty one pilots.

Song of the Summer: finalistas BLACKPINK y Harry Styles

PUEDES VER BLACKPINK vs Harry Styles por la Canción del verano en los VMAs: cómo votar por tu favorito

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.