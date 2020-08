Alive en Netflix: confirman fecha de estreno de la película de Park Shin Hye [VIDEO]

Estrenos septiembre de Netflix. Continuando con los lanzamiento de producciones surcoreanas, la plataforma streaming anunció que agregará a su catálogo la película Alive del director Jo Il Hyung.

La cinta protagonizada por Park Shin Hye ya tiene fecha de estreno para 190 países y aquí te contamos todos los detalles.

Alive es una película de género thriller de supervivencia que narra la historia de unos jóvenes que están aislados en sus apartamentos solo con Wi-Fi, mensajes de texto y llamadas telefónicas, debido a un apocalipsis zombie.

Los protagonistas de este largometraje que llegará en los próximos días a Netflix son, Park Shin Hye como Yoo Bin y Yoo Ah In como Joon Woo.

Alive marca el regreso a la pantalla chica de la actriz de 31 años (edad coreana), quien se hizo famosa por protagonizar dramas como The heirs, You’re beautiful, Pinocchio, Doctors, entre otros.

A su turno, Yoo Ah In tiene una extensa trayectoria como actor y es recordado por su papeles en los K-dramas como April kiss, Descendants of the sun o Chicago typewriter.

El estreno oficial de Alive en Netflix está programado para el 8 de septiembre en 190 países, contará con subtítulos en 31 idiomas y doblaje en cinco idiomas.

Durante el estreno en cines, la obra cinematográfica de Park SHin Hye superó los 1,9 millones de espectadores.

No estuvo mucho tiempo en taquilla, por lo que Alive fue lanzado en la plataforma VOD/Digital el 4 de agosto y consiguió 2.2 millones de vistas en menos de una semana.

Tráiler Alive en Netflix

PUEDES VER Park Shin Hye y Yoo Ah In lucen sonrientes y de la mano en evento de #Alive

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.