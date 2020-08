Choa, exmiembro de AOA, firma contrato de exclusividad con GreatM Entertainment

El 21 de agosto, la agencia de gestión de talentos GreatM Entertainment anunció que Choa, exmiembro de AOA, se había unido a ellos.

En su comunicado, la compañía fundada por el exdirector de FNC Kim Young Sun expresó: “Choa recientemente firmó un contrato exclusivo con la agencia. Estamos felices por trabajar con Choa, quien tiene un rango diverso de talentos”.

“Por favor muestren mucho interés y apoyo en el nuevo inicio de Choa. No escatimaremos esfuerzos en el apoyo a las diversas promociones que realizaremos en el futuro”, añadió.

Por su parte, ‘AnChoa’ expresó en el mismo artículo su agradecimiento a los seguidores que esperaron su regreso, muchos de estos provenientes del fandom de AOA, AOE (ACE of ELVIS).

“Sinceramente estoy agradecida con los fans que me esperaron y no me olvidaron. Mantendré esta sinceridad en mi corazón mientras trabajo”, expresó.

Park Cho Ah, quien debutó como miembro de AOA en 2012, se desempeñó como la voz principal del grupo K-pop, hasta su alejamiento en 2017.

En ese momento, señaló que su partida se hizo con el objetivo de cuidar su salud mental, según indicó en un post de Instagram publicado el 22 de junio de ese año.

Publicación de ChoA anunciando su retiro de AOA debido a problemas de ansiedad e insomnio. Instagram, 22 de junio del 2017.

Tres años después, y sin involucrarse en la controversia que envolvió a su exgrupo AOA por la denuncia de Mina contra Jimin, Choa hizo noticia por su retorno a la música.

Esto cuando se confirmó que la cantante de 30 años prestó su voz para interpretar el tema “I’m right here” perteneciente al OST del k-drama To all the guys who loved me, protagonizado por la ‘reina de las comedias románticas’, Hwang Jung Eum.

