Agencia de Mina, ex-AOA, rechaza que se inicie investigación policial por caso de bullying

Woori Actors ha rechazado la solicitud ciudadana que pedía a la Policía local la investigación sobre las declaraciones de Mina, quien reveló a inicios de julio haber sido víctima de bullying por parte de Shin Jimin, durante su tiempo como miembro del grupo de chicas K-pop AOA.

Previamente, el 13 de agosto, JoongAng Ilbo informó que a la comisaría de Gangnam, en Seúl, había llegado la petición realizada por un sujeto no identificado.

La misma, según reporte del medio, fue remitida a la referida estación tras presentarse como denuncia civil ante un sinmungo público (lugar en el que los ciudadanos expresan sus quejas frente al gobierno) el 9 de ese mismo mes.

A través de esta, se solicitaba a las fuerzas del orden que investiguen exhaustivamente el caso en torno a la exvocalista de AOA.

No obstante, conforme a las palabras de Woori Actors no se llevará a cabo el proceso. Esta es la respuesta oficial que la agencia brindó a DongA.com luego de haber conversado con la famosa surcoreana, según refieren.

“Es cierto que recibimos una llamada de la Policía. Después de discutirlo con Mina, decidimos rechazar la investigación. Ella todavía se encuentra en un estado psicológico frágil. Las personas que hacen estas cosas no le dan fuerza, sino que lo empeoran. Pedimos sinceramente a esas personas se detengan”.

Como se recuerda, desde que hizo público el bullying que sufrió por parte de Jimin, la exidol K-pop ha mostrado en redes sociales actos que han puesto en peligro su vida, como las recientes autolesiones de su muñeca.

Si bien actualmente se encuentra en tratamiento, no deja de ser preocupante su estado y son muchas las voces que claman justicia para ella.

Sin embargo, en su última declaración para el medio OSEN, también en respuesta a la solicitud civil, la Woori reitera que no se tomarán acciones legales.

“Le pedimos (a la Policía) que no investigara. Les dijimos que (Mina) no tiene intención de denunciar y que no quiere nada relacionado con una investigación”.

