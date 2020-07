Soohyun: “Como líder de U-Kiss, debería haberlos protegido aún mejor”

El 26 de julio, el portal coreano Xports News reveló la entrevista realizada al líder de U-Kiss, Soohyun.

A pesar de la inactividad del grupo K-pop, el cantante de 31 años asegura que mantiene una relación cercana con sus compañeros, y los encuentros con ellos se realizan con frecuencia.

“Los miembros se reunían para comer y hablar. Uno de nuestros miembros, Hoon, se encuentra actualmente en el cuerpo de marines, cuando está de vacaciones, nos reuníamos y comíamos mientras hablamos de nuestras viejas historias. Nos mantenemos en contacto bien”.

El líder de U-Kiss aprovechó para agradecer el apoyo de su fandom, KissMe, por los mensajes de aliento que le enviaron durante su paso por el programa de variedades ‘MMTG’, transmitido por el canal de YouTube de SBS.

“Después de aparecer en ‘MMTG’, hay muchos fanáticos que enviaron mensajes por SNS y, sinceramente, estoy muy feliz por eso”, expresó.

U-Kiss debutó en agosto del 2008, y ahora, muchos de sus fans que eran adolescentes en aquel periodo han crecido junto a sus ídolos.

En ese sentido, Soohyun comenta que recibe muchos mensajes del tipo: "Ahora soy un adulto, así que puedo apoyarlos mejor ahora".

Para el interprete de ‘I Cannot Let You Go’, ese tipo de comentarios lo conmueven y le hacen reflexionar sobre su rol a la cabeza de U-Kiss.

“Estos mensajes fueron demasiado para mí. Debería haber trabajado aún más duro, como líder de U-Kiss, debería haberlos protegido aún mejor, así que me siento muy arrepentido por esto.”

