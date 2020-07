BTS aparece en portada de TIME, pero causa controversia en ARMY

El 22 de julio, la revista americana TIME anunció a través de su cuenta oficial de Twitter el lanzamiento de un ‘bookazine’ de más de 90 páginas dedicadas a BTS para el 31 de este mes.

Sin embargo, la publicación sobre el estreno de “TIME BTS: The K-Pop Band that Conquered the World” no está siendo bien recibido por su fandom ARMY, al considerar que se estarían incluyendo datos erróneos y desinformados.

PUEDES VER iHeartRadio Music Festival 2020 online: BTS junto a Coldplay y Miley Cyrus

Además de ello, los seguidores del septeto K-pop mostraron su disgusto por la baja calidad en el diseño de la portada creada por TIME, que fue revelada por el periodista Brian Patrick Byrne en su cuenta de Twitter.

“Esta es la peor portada de revista que podrían haber hecho. ¡TIME deberías buscar inspiración en algunas revistas japonesas para crear una buena portada!”, escribió un decepcionado ARMY.

De igual forma, la descripción presentada en el sitio web de Amazon también levantó polémica entre los seguidores de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, al considerar que fueron los grupos americanos de pop quienes abrieron paso a BTS en esta parte del mundo.

“La descripción de bookazine en Amazon señala que Backstreet Boys y NSYNC fueron el precedente directo para BTS, invisibilizando a los actos K-pop que llegaron a occidente desde 2008”, escribió la cuenta especializada Verídicos K-Pop.

Ante esta situación, ARMY está promoviendo el boicot para la venta de esta publicación (cuyo precio sería de US$14) al hacer tendencia en Twitter la frase: “BTS PAVED THE WAY FOR BTS”.

PUEDES VER BTS: Melanie Fontana reaviva disputa con ARMY por créditos de canciones

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.