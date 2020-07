SHINee: el antes y después de Onew tras culminar su servicio militar

¡Día feliz para SHINee World! Onew, el líder del grupo terminó oficialmente su servicio militar obligatorio y retoma sus actividades en la industria musical. Con esto se completa una fase en la cuenta regresiva que lanzó SM para el reencuentro de los integrantes de la boyband.

Lee Jin Ki, nombre real del idol, fue el primero de los cantantes de SHINee en ingresar al ejército, suceso que se reportó en diciembre del 2018.

Al cumplirse los 18 meses de rigor el 20 de julio del 2020, el vocalista dejó una nota firmada para sus fans. “¡SHINee World! ¿Cómo han estado? Este es el líder Onew. Gracias por esperarme mientras servía en la milicia. Ahora tratemos de vernos más seguido. Divirtámonos y cantemos juntos por un largo tiempo. ¡Gracias!”

Onew tras salir del servicio militar. Foto: SM Entertainment.

Él también dejó un audio en la página oficial del grupo para compensar a los fanáticos que deseaban volver a oír su voz.

Esta es la traducción de su discurso

“Hola a todos. Hoy, 20 de julio del 2020 he sido dado de baja del ejército. ¡Sí, señor! Me hubiera gustado verles y saludarles en persona en un día como este, pero esta es la forma en la que les diré hola”.

“Ha sido gracias al apoyo de Shawol que pude regresar saludable de mi servicio. Trabajaré duro para impresionarles aún más dado que me han esperado con mucho amor, solo aguarden un poco más”, dijo Onew y culminó con un “nos vemos pronto”.

Con la foto oficial de su regreso, los fans han hecho una curiosa comparación tipo ‘antes y después’ entre la primera imagen que tuvieron de Jinki con uniforme militar y su apariencia actual.

Primeras imágenes de Onew en el servicio militar (2018). Foto: Twitter

Para alegría de sus fans, el idol tuvo oportunidad de presentarse como cantante en shows públicos durante su periodo de hiatus. Esta es una fancam de su interpretación de “You are my everything”, OST de Descendants of the sun.

Finalmente, Onew posa con la minivan que lo llevó de regreso a su hogar y es la estampa que emocionó a sus seguidores en las redes sociales.

SHINee: Onew a su salida del servicio militar. Foto: SM

Ahora solo Key y Minho se mantienen en el servicio militar. La cuenta regresiva sigue corriendo mientras los fans esperan que pronto se reúnan los cuatro miembros de SHINee a hacer gala del talento que los convirtió en leyendas del K-pop.

