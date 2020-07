Haruma Miura: inolvidables películas del actor japonés que falleció a los 30 años

La estrella japonesa Haruma Miura falleció este 18 de julio, hecho que dejó en shock a su país y a los miles de fans que seguían su prolífica carrera como actor y cantante.

Aunque de manera oficial se continúan investigando las causas de su deceso, una nota encontrada en uno de sus cuadernos apunta a que se trataría de un caso de suicidio.

El actor de 30 años Haruma Miura fue encontrado muerto en su casa. Crédito: Instagram

A sus 30 años, el actor alistaba múltiples proyectos que hoy quedan truncos. No obstante, su recuerdo quedará vívido gracias a su música, series y películas en las que trabajó en su carrera de más de dos décadas.

Estos son solo algunos de los más famosos largometrajes del fallecido astro japonés Haruma Miura.

Koizora

En 2007 Haruma Miura tenía 17 años y ya había trabajado en el medio exactamente una década. Aun cuando gozaba de fama, esta estalla a nivel local e internacional gracias a su protagónico en la película Koizora.

Gracias al largometraje basado en el manga Koizora: Setsunai Monogatari de “Mika“, un año después del estreno el actor fue reconocido como el mejor ‘recién llegado’ en la edición 31 de Japan Academy Prize.

Gokusen

Live action del popular anime basado en el manga homónimo de Kozueko Morimoto. En la comedia escolar Gokusen (2009), Haruma Miura interpretó a Kazama Ren, recién graduado del problemático instituto Akado, que es perseguido por la Ley tras ser involucrado en un caso de drogas ilegales.

Kimi ni todoke

Romance escolar del 2010 en el que Miura dio vida al amable, popular e inteligente estudiante Kazehaya Shota, quien termina enamorándose de una chica aparentemente sombría que por su aspecto recibe el apodo de ‘Sadako'.

Al igual que Gokusen, Kimi ni todoke es el live action del popular anime que lleva el mismo nombre.

The eternal zero

The eternal zero o Eien no zero, película bélica del 2013 inspirada en la novela de Naoki Hyukata, fue galardonada con 8 premios en la edición 38 de Japan Academy Prize y se convirtió en el segundo film japonés más taquillero en el referido país.

En la cinta interpretó a Saeki Kentaro, personaje que junto a su hermana busca descubrir la verdad sobre su abuelo fallecido durante la Segunda Guerra Mundial.

Haruma Miura en The eternal zero (2013).

Shingeki no Kyojin: Attack on titan (2015)

Basada en el famoso manga Shingeki no kyojin de Hajime Isayama. En esta película y en su secuela End of the world, que retrata la cruenta lucha de los humanos para conseguir liberarse de los titanes, Haruma dio vida al héroe principal Eren Jaeger.

Gintama 2

En el largometraje de acción y comedia adaptado del manga de Hideaki Sorachi y protagonizado por Oguri Shun, Gintama 2 (2018), Miura interpretó al asesor del Shinsengumi Itou Kamotarou.

Haruma Miura como Itou Kamotarou de Gintama 2.

