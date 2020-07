Haruma Miura: quién fue el actor japonés encontrado sin vida en el interior de su casa

View this post on Instagram

2nd Sg「Night Diver」の発売日が8月26日と発表になりました! 「Night Diver」は、全3曲収録で、タイトル曲「Night Diver」は辻村有記さんが作詞作曲プロデュースを担当してくれています!さらに、僕自身が作詞作曲に初挑戦した楽曲「You & I」も収録されているので、楽しみに待っていただけたら嬉しいです。 初のショーケースライブが秋に東京と大阪で開催されることも発表されていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて開催は中止とし、配信プラットフォームにて配信での開催となります!! 公演情報の詳細は追って発表させて下さい🙌🏼 #nightdiver