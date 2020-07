20 canciones más vendidas en Corea del Sur durante la primera mitad del 2020 [VIDEOS]

El 2020 viene siendo un fructífero año para el K-pop, pues los lanzamientos de múltiples grupos idols como BTS, SEVENTEEN, BLACKPINK y NCT se apoderaron de las plataformas más importantes a nivel mundial.

Su recepción positiva específica en Corea del Sur se evidenció en los shows musicales así como en su posicionamiento en los charts de álbumes y canciones.

No obstante, en lo que va del año solistas oriundos del país como IU, con sus poderosas baladas, lideran con creces el listado general de consumo de sencillos digitales.

A continuación, estas son las 20 canciones más populares en Corea del Sur según sumatoria de puntos por descargas y streaming, recogidos por Gaon Chart de Bugs, Melon, Soribada y más.

20- “Square (2017)” de Baek Yerin

19- “To you my light” de Maktub

18- “BLOOM” de M.C the MAX

17- “2002″ de Anne-Marie

16- “Here I am again” de Baek Yerin (OST de Crash landing on you)

15- “Love poem” de IU

14- “ON” de BTS

13- “Eight” de IU (y SUGA de BTS)

12- “Boy with luv” de BTS (y Halsey)

11- “HIP” de MAMAMOO

10- “I give you my heart” de IU (OST de Crash landing on you)

9- “How can I love the heartbreak, you’re the one I love” de AKMU

8- “Late night” de Noel

7- “Start” de GAHO (Band Ver., OST de Itaewon class)

6- “Aloha” de Jo Jung Suk (OST de Hospital playlist)

5- “Psycho” de Red Velvet

4- “Blueming” de IU

3- “Your shampoo scent in the flowers” de Beom June Jang (OST de Be melodramatic)

2- “METEOR” de CHANGMO

1- “Any song” de ZICO

En estas imágenes puedes conocer el puntaje respectivo de las 20 canciones más consumidas en Corea del Sur.

Canciones más consumidas en Corea del Sur. Imagen: Koreaboo

