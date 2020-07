Woo Do Hwan: difunden imágenes exclusivas de su ingreso al Ejército

Luego de una enternecedora despedida entre Lee Min Ho y Woo Do Hwan, que sacudió el fandom de ambas celebridades, el actor que interpretó un doble papel en The king: Eternal monarch hizo su ingreso oficial al Ejército para cumplir con su servicio militar obligatorio.

El 6 de julio, diversos medios coreanos como News1 difundieron imágenes exclusivas de lo que fue el enlistamiento del artista de doramas, quien se unió al Centro de Educación de Reclutamiento de la División del Ejército número 15.

Woo Do Hwan permanecerá cerca de dos años en la sede ubicada en la ciudad de Hwacheon-gun, región Gangwon-do.

Debido a la medida de distanciamiento social por la pandemia del coronavirus, no se realizó un evento protocolar frente a los periodistas o fans para el actor de The king: Eternal monarch. Por ello, Woo Do Hwan abrió la ventana del carro donde llegó al cuartel del Ejército, se bajó la mascarilla hasta el mentón y antes de ingresar saludó a los medios que se encontraban en el frontis.

Cabe mencionar que, el actor de kdramas ingresará al centro de entrenamiento y se someterá al entrenamiento militar básico durante aproximadamente cuatro semanas antes de servir en la unidad a la que fue asignado.

PUEDES VER Woo Do Hwan alude a su personaje de TKEM en corte de cabello para el servicio militar

Aquí algunas fotografías y el video de lo que fue su ingreso para cumplir con el servicio militar.

Woo Do Hwan. Créditos: Star News

Woo Do Hwan. Créditos: OSEN

PUEDES VER Doramas coreanos que se estrenan en Netflix en julio del 2020

Woo Do Hwan. Créditos: OSEN

Woo Do Hwan. Créditos: Star News

Como se recuerda, el 5 de julio Woo Do Hwan se reunió junto a sus amigos más cercanos, donde asistió Lee Min Ho y se tomaron divertidas postales, las cuales fueron difundidas desde las cuentas oficiales en Instagram de los actores.

Estas son las publicaciones en Instagram.

5.7.2020. Lee Min Ho compartió fotos junto a Woo Do Hwan, previo a su ingreso al servicio militar el 6 de julio. Crédito: captura Instagram.

Woo Do Hwan compartió fotos junto a Lee Min Ho, previo a su ingreso al servicio militar el 6 de julio. Crédito: captura Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales