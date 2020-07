AOA: Festival Wonder Woman decidió cancelar participación del grupo K-pop tras escándalo de Mina y Jimin

El 6 de julio se hizo oficial que el grupo K-pop, AOA no participaría en el Wonder Woman Festival, evento que resalta el empoderamiento femenino. Esta decisión se habría tomado luego de que la exmiembro Mina revelara que intentó suicidarse y denunciara haber sufrido de bullying por parte de Jimin.

Los organizadores del acaecimiento declararon que tras los últimos acontecimientos relacionados a las develaciones de la exidol sobre suicidio y acoso, optaron por rescindir de su intervención.

Según Sports Trend, Mike Impact, organizadores de Wonder Woman Festival solicitaron que AOA no aparezca en su evento y, como respuesta de FNC Entertainment, dijeron que “optaron por no presentarse a pedido del productor del show”.

AOA. Créditos: Wonder Woman Festival

Como se sabe, el festival iba a contar con la participación de celebridades como Hwang Hee, Kim Shin Young, Baek A Yeon, Lee Young Ji, Jimin x Jamie, Yoon Jong Hoon, Kim Ji Ta, entre otros.

AOA. Créditos: Wonder Woman Festival

Mina vs Jimin AOA

Todo inició el 3 de julio cuando Mina realizó numerosas publicaciones en su cuenta de Instagram, donde habló desde el fallecimiento de su padre, el bullying que sufría por parte de Jimin en AOA, hasta su intento de suicidio.

Tras estas reveladoras confesiones, los fanáticos del grupo K-pop pidieron la salida de la presunta acosadora de la exidol.

A las pocas horas, FCN Entertainment anunció la salida de la supuesta intimidadora de Mina del grupo AOA y en paralelo, Jimin pedía disculpas públicas a su excompañera.

El gesto de perdón no fue bien recibido por la artista surcoreana, quien no se guardó nada y terminó revelando que su excompañera “hacía ingresar a escondidas al departamento que compartían a una presunta pareja”.

