It’s Okay to Not Be Okay alista el camino para un posible cameo de IU

El dorama It’s Okay to Not Be Okay ha causado sensación entre los amantes del K-pop y en especial en lo seguidores de la cantante IU, conocidos como Uaena, al incluir referencias directas a ella que podrían predecir un próximo cameo.

Específicamente, durante el capítulo “Rapunzel of the Cursed Castle” (El castillo maldito de Rapunzel, en español), hubo dos divertidas situaciones conectadas a dos doramas protagonizados por Lee Ji Eun (nombre real de IU).

La primera secuencia corresponde a la escena donde el personal y los pacientes del hospital en el que trabaja Kim Soo Hyun practican una rutina de baile como parte de la terapia.

Los internautas que han seguido la carrera del actor de 32 años rápidamente trajeron a la memoria sus movimientos con los vistos en el dorama Dream High (KBS2, 2011).

En aquella producción Kim Soo Hyun era un estudiante de la Escuela de Arte Kirin con aspiraciones de convertirse en estrella de la industria musical. Entre sus compañeros en el reparto figuraba IU en el papel de Kim Pil Sook.

Años después, en 2015, IU y Kim Soo Hyun volverían a coincidir en The Producers, otra producción de KBS2, protagonizada por Cha Tae Hyun y Gong Hyo Jin.

La segunda secuencia, en It’s Okay to Not Be Okay, ocurre inmediatamente después de la escena del baile y se produce con la presencia de la actriz Bae Hae Sun.

La artista de 46 años interpreta a una paciente del hospital psiquiátrico que mantiene un breve diálogo con Kim Soo Hyun, en donde le ofrece concertar una cita romántica con su hija.

Escena del episodio 5 de It's Okay to Not Be Okay con la actriz Bae Hae Sun, quien actuó junto a IU en Hotel del Luna (tvN, 2019). Crédito: captura tvN

La escena no podía ser más significativa teniendo en cuenta que la actriz figuró en el reparto del dorama Hotel del Luna (tvN, 2019), protagonizado por IU, por lo que la alusión a su ‘hija’ bien podría ser la entrada a un posible cameo de Lee Ji Eun.

Anterior a todo ello, en el tercer episodio del dorama, uno de los pacientes que asisten al taller de escritura de Go Moon Young (Seo Ye Ji) dice que un cuento de hadas sería su matrimonio con IU.

Escena del episodio 3 de It's Okay to Not Be Okay que incluye una mención a IU. Crédito: captura tvN

