BTS: la NASA confirma que “la Luna ya es de todos, incluso de Seokjin”

En Twitter se hizo viral una anecdótica situación producida por una seguidora de BTS, ARMY, quien dirigió un comentario hacía la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, y la singular respuesta recibida.

Esto ocurrió el 20 de junio, cuando la mencionada fan escribió un comentario en la cuenta oficial de Twitter y proclamó su amor hacia los Bangtan Boys, pero en especial para el visual del grupo Jin.

“Sí, estoy pensando mucho sobre Jin en este momento porque quiero que la NASA le dé la luna. Juro que soy OT7. Los quiero mucho a todos. Son, literalmente, la razón por la que incluso sonrío”, twitteó la usuaria ChimChimMoon (@JinMoonphany).

20.6.2020. Comentario de una ARMY en la cuenta de la NASA. Crédito: Captura Twitter

Pasaron tres días, para que el community manager encargado de la cuenta de Twitter de la NASA respondiera con el siguiente mensaje:

“The Moon already belongs to everybody, even Seokjin” (“La Luna ya es de todos, incluso de Seokjin”).

23.6.2020. Respuesta de la NASA al comentario de una ARMY. Crédito: Captura Twitter

La respuesta del organismo americano ha causado furor entre los seguidores de la agrupación conformada por Jin, Suga, Jimin, RM, Jungkook, J-Hope y V.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que la NASA tenga presente a BTS. En junio del 2019, el organismo espacial confirmó la inclusión de tres canciones del septeto K-pop en su lista de reproducción para el viaje lunar.

Después de recibir miles de peticiones del ARMY, la cuenta oficial de Twitter del Centro Espacial Johnson de la NASA reconoció las cualidades interestelares de las canciones de BTS.

Por ello, incluyeron en sus pistas musicales a “Moonchild,” “Mikrokosmos” y “134340”.

