The Untamed: Xiao Zhan y Wang Yibo se apoderan de listado de TCCAsia [VIDEO]

El recordado dúo conformado por Xiao Zhan y Wang Yibo, ‘WangXiao’ de The Untamed, ha reaparecido para alegría de sus fans. Los actores e ídolos de C-pop arrasaron con ‘100 rostros más influyentes de 2020′ (versión para China), tomando el primer y segundo lugar, respectivamente.

La lista elaborada por TCCAsia toma en consideración la opinión de los expertos de The Independent Critics y las preferencias del público, esto último mediante votación online e interacciones realizadas a favor de los nominados.

Para la edición de este año 300 famosos chinos, entre actores, cantantes, y modelos, fueron postulados al título.

Según comparte TCCAsia, un total de 10 billones de impresiones en redes y medio millón de interacciones (entre comentarios, repost y likes) fueron recolectados a lo largo del certamen, cuyos resultados finales se revelaron el 22 de junio a través de un clip en el portal chino Weibo.

Cono se mencionó, los actores principales de The Untamed tomaron los dos primeros lugares del ranking final. Xiao Zhan (grupo C-pop X-NINE) fue el ganador por segundo año consecutivo. Por su parte, Wang Yibo (UNIQ) ascendió del puesto 14 al 2 para la presente edición.

Wang Yibo y Xiao Zhan en fanmeeting de The Untamed. Créditos: Bazaar

Además de ellos, otras estrellas del famoso C-Drama se hicieron presentes: Zhu Zanjin, Wang Haoxuan y Song Jiyang (posiciones 89, 42 y 39, según orden mencionado).

El listado también incluyó nombres como los de Yang Yang (puesto 27), Cai Xukun (puesto 23), y la de los exintegrantes de EXO, Z.Tao y Luhan (83 y 12, respectivamente).

Si de ídolos chinos del K-pop hablamos, podemos mencionar a Hendery, Winwin, Xiaojun, Ten, Kun y Lucas de WayV (lugares 85, 75, 62, 47 y 37), Lay de EXO (34) y al carismático Jackson Wang de GOT7 (puesto 18).

Jackson Wang, rapero y bailarín de GOT7. Créditos: TCCAsia

Aunque la presencia de mujeres en el listado fue menor comparada a las de las celebridades masculinas, fuera del Top 10 destacan los nombres de la integrante de WJSN Cheng Xiao (posición 50) Angelababy (posición 20), Cheng Guo ( puesto 14), Andy y Seven (puestos 10 y 6, respectivamente).

A continuación, mira el Top 5 de ‘The 100 most influential faces of 2020′.

