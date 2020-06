Lee Min Ho: 10 cosas que no sabías del actor coreano que te harán quererlo más

Con 16.9 millones de suscriptores en Instagram, la fama mundial de Lee Min Ho crece, mientras su fandom Minoz se prepara para celebrar un nuevo cumpleaños del actor coreano, el próximo 22 de junio.

Desde su salto a la fama en 2009 con Boys Over Flowers (Los chicos son mejores que las flores, en español), hasta 2020, con la producción de Netflix The King: Eternal Monarch, Lee Min Ho ha ido develando aspectos curiosos de su personalidad. Aquí una lista de los más interesantes.

1. Según contó su mamá en una entrevista en 2013, Lee Min Ho comenzó a interesarse por la actuación cuando entró a la escuela secundaria y tenía como sus modelos a seguir a las estrellas de cine Kim Soo Ro y Sul Kyung Gu, protagonistas de S-Diary (2004) y Venus and Mars (2007), respectivamente.

En 2020, Lee Min Ho protagonizó la producción de Netflix, The King: Eternal Monarch. Foto: SBS

2. Se refugiaba en su madre cada vez que era rechazado en una audición al ser considerado solo una cara bonita. Ella lo impulsaba a seguir intentándolo. Por ello, cada vez que recibe su pago por actuar le compra un regalo a su mamá.

3. Para su papel de Lee Gon en The King: Eternal Monarch, Lee Min Hoo estudió libros de matemáticas y asistió a conferencias científicas sobre física. También practicó remo y equitación.

4. A pesar de su estatus de estrella mundial, Lee Min Ho se define como una persona tradicional: “Mi matrimonio ideal debe ser como el de mis padres, una familia armoniosa que se encuentra después de la cena y disfruta charlar juntos, capaz de sentir la felicidad a través de las cosas pequeñas de la vida ordinaria”.

5. No obstante, el galán de Legend of the Blue Sea confiesa que desafiaría a su familia por amor, llegando incluso a fugarse con su novia si esta fuera rechazada por sus padres.

Poco después de las filmaciones de City Hunter, Lee Min Ho y Park Min Young empezaron a salir oficialmente.

6. En su aspecto más conservador, Lee Min Ho expresó en una entrevista a CBM que no le gustan las mujeres que usan minifaldas. “Tengo una hermana mayor y realmente no me gusta que ella use faldas cortas. Incluso con una chica que tenga algún tipo de relación conmigo, a pesar de que son solo mis amigas, me sentiré incómodo de ellas si llevan faldas cortas”.

7. Como una forma de expresar el agradecimiento hacia sus fans, Lee Min Ho ha lanzado tres álbumes y varios singles hasta la fecha. Aunque según dijo no le interesa seguir una carrera musical. No obstante, durante el showcase de The King: Eternal Monarch, bromeó diciendo que probablemente sería un cantante de canciones románticas en un universo paralelo.

8. Desde 2009, el ‘Rey del Hallyu’ ha venido colaborando con UNICEF, en Corea del Sur, en diversas campañas a favor de los niños y el medio ambiente.

9. En 2014, Lee Min Ho lanzó la plataforma PROMIZ, con el objetivo de recaudar fondos para diversas causas caritativas.

10. Durante la propagación del coronavirus (COVID-19), Lee Min Ho donó 250.000 dólares a 8 entidades benéficas.

En 2014, Lee Min Ho lanzó la plataforma de donaciones PROMIZ, para recaudar fondos destinados a proyectos benéficos. Foto: Instagram

