Maquillaje de BLACKPINK en su último teaser enciende polémica entre fans

A pocos días del comeback de BLACKPINK con “How you like that”, sus imágenes conceptuales han dado que hablar en el fandom. La serie de posters que se lanzaron el 19 de junio no habrían colmado las expectativas de BLINK, quienes se pronunciaron en redes sociales.

En comparación al resto de teasers, Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa aparecen iluminadas con un filtro neón, pero su maquillaje da la impresión de seguir un tema minimalista.

La foto de Lisa la muestra usando solo lapiz de labios, la sombra de ojos parece ser inexistente y tampoco se aprecia que use máscara de pestañas.

Lisa de BLACKPINK. Foto: YG

Jisoo, a simple vista parece usar solo delineador negro con un tradicional ‘cat-eye', mientras que las pestañas de Rosé siguen un estilo ‘clumpy’ que estuvo de moda en las pasarelas del 2016.

Jisoo de BLACKPINK. Foto: YG

Rosé de BLACKPINK. Foto: YG

En contraste, Jennie muestra un diseño rosa de fantasía que adorna su párpado inferior y también hace juego con el nail-art que lleva para la fotografía.

Jennie de BLACKPINK. Foto: YG

Por ello, los comentarios se desataron en contra de la MUA (make-up artist) a cargo del grupo. Fans propagaron quejas de que “había puesto poco esfuerzo”, “ellas se merecen más detalle” y que en ocasiones anteriores el trabajo de la artista tampoco resaltaba el concepto audaz que ostenta BLACKPINK.

Comentarios de BLINK. Foto: captura.

Comentarios de BLINK. Foto: captura.

Sin embargo, también se mencionó la posibilidad de que en realidad el verdadero maquillaje de ojos de las artistas esté escondido por la luz.

Algunos seguidores jugaron con la exposición y el brillo de la imagen por lo que dedujeron que las chicas podrían llevar diseños que resaltan en la oscuridad.

BLACKPINK edición. Foto: Twitter

Ello cumpliría con la propuesta arriesgada que BLINK espera para este nuevo comeback. Para comprobarlo habrá que esperar a ver más video teasers o al lanzamiento del MV “How you like that” programado para el 26 de junio.

