BTS: ‘Map of the soul 7’ entre los mejores álbumes del 2020 según Rolling Stone

El portal de música Rolling Stone seleccionó a los 50 mejores álbumes del 2020 hasta el momento y entre la selección discográfica figura BTS como únicos representantes de Corea del Sur.

La lista nombró a Map of the soul: 7, disco que se estrenó en febrero con un cargado calendario de promoción en Estados Unidos y Corea, como “uno de los lanzamientos más notables del año”. El sencillo principal fue “ON”, cuya versión para radio incluye un feat de Sia.

Map of the Soul :7 tiene cuatro diseños y cuenta con 19 canciones en su versión física.

Con este recuento (que no tiene un ránking específico) MOTS 7 aparece junto a proyectos como Future nostalgia de Dua Lipa, YHLQMDLG de Bad Bunny o Father of all de Green Day.

“Map of the soul 7 es el álbum más sensacional de BTS, que presume su maestría en distintos estilos de pop: desde rap intenso a baladas lentas, desde electro-disco sueco hasta un estilo progresivo”, comenta la crítica.

BTS en lista de la revista Rolling Stone. Foto: captura

Rolling Stone además resalta el significado “personal” del álbum, pues llega en un momento de la carrera de Bangtan donde los siete integrantes reflexionan sobre sus siete años en el escenario y se proyectan a lo que desean seguir haciendo en el futuro.

Cabe recordar que este proyecto de K-pop rompió récords de ventas entre sus pares. Debutó en la cima del Billboard 200 y en los registros de Gaon Music Chart se contabilizaron más de 4 millones de copias vendidas.

Puedes leer la lista completa de álbumes seleccionados por Rolling Stone en los seis primeros meses del 2020 AQUÍ.

