Fans de BTS protegerán seis hectáreas de bosque en Madre de Dios

El 13 de junio, BTS cumple siete años de vida artística y el fandom no solo celebra con sus habituales tendencias en Twitter. Parte del ARMY en el Perú se ha organizado para realizar un proyecto de cuidado ambiental en la selva de Madre de Dios.

La fanbase Bangtan Sonyeondan Perú adoptó de forma simbólica seis hectáreas de bosque amazónico en la localidad de Tambopata. El área está protegida por la asociación peruana sin fines de lucro Arbio, un grupo de profesionales que desarrollan sus actividades en la cuenca del río Las Piedras. Su principal objetivo es resguardar el ecosistema de amenazas, como la tala ilegal de sus árboles.

Con su donativo, el fandom de BTS apadrinará por un año las hectáreas 361, 362,363,406, 450 y 493 que juntas forman el número 7, en referencia al tiempo que los idols han convivido con el oceáno púrpura de sus seguidores.

Proyecto "The Eternal 7". Foto: Twitter BTS Perú

Además, los certificados de donación (con un monto de 55 dólares anual por zona) llevan nombres alusivos al grupo, como la canción "We are Bulletproof: The Eternal“, el fanchant de los miembros y la frase “We purple you”, uno de los lemas más significativos para los fans.

“Ni el territorio más grande, o la galaxia más inmensa, ni la extensión del universo se puede comparar al amor que Perú le tiene a BTS”, escribió la fanbase en su perfil oficial de Twitter.

Proyecto "The Eternal 7". Foto: Twitter BTS Perú

Por otro lado, Bangtan cerró el FESTA 2020 (calendario de contenido inédito) con una fiesta de aniversario en la que recordaron sus primeros años en la industria del K-pop. No faltaron los juegos y las divertidas anécdotas entre RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook.

