Las impactantes fotografías de Woo Do Hwan en su época adolescente

El 26 de mayo, el nombre del actor coreano Woo Do Hwan se convirtió en tendencia en las redes sociales de Asia luego de hacerse viral una fotografía antigua de él, durante su época de adolescente.

Woo Do Hwan es uno de los actores del momento tras captar la atención con sus interpretaciones en los doramas My Country (jTBC, 2019) y The Great Seducer (MBC, 2018), y más recientemente con su doble papel de Jo Eun Seob - Jo Young en The King: Eternal Monarch (SBS, Netflix, 2020).

Sus facciones afiladas le han valido ser considerado uno de las celebridades más atractivas, incluso su personaje de Jo Eun Seob llega a decir en el episodio 7: “No me había dado cuenta, pero soy muy apuesto”.

Como consecuencia de ello, no son pocos los seguidores de Woo Do Hwan que sienten curiosidad por saber cómo se veía de niño y su evolución hasta lograr su apariencia actual.

En ese sentido, grande fue la sorpresa cuando se reveló una fotografía del actor durante la ceremonia de graduación escolar, que muestran unas características faciales muy diferentes a las actuales.

Por aquel entonces Woo Do Hwan tenía unos kilos de más y su rostro resultaba más ancho.

Woo Do Hwan solía tener el rostro más ancho. Su mentón en punto ya se destacaba.

Otra fotografía también de su etapa escolar evidencia que el actor iba perdiendo peso y sus rasgos se iban afilando.

Los rasgos de Woo Do Hwan se afinaron a medida que fue perdiendo peso.

Al final de su adolescencia sus fotos reflejan que las facciones del rostro de Woo Do Hwan se iban afinando hasta lograr las características que ahora posee actualmente.

Los rasgos faciales de Woo Do Hwan se fueron afinando hasta como los conoces actualmente.

