BTS convierte en ARMY al actor americano Charles Melton [VIDEO]

El 16 de mayo, de forma inesperada, el actor estadounidense Charles Melton, conocido por su participación en la serie de CW Riverdale, se declaró fan del grupo BTS.

“Recuerdo cuando me uní a las ARMY de BTS”, escribió el artista de 29 años en un post de Instagram, que hasta el momento ha obtenido 979.989 reacciones.

Publicación del actor Charles Melton en Instagram, 16 de mayo 2020.

Acompañando su publicación, el actor de The Sun Is Also a Star (2019) publicó un videoclip de la presentación de los Bangtan Boys en el evento Good Morning America’s 2019 Summer Concert Series realizado en el Central Park de New York, el 15 de mayo.

El clip muestra a Charles Melton detrás del escenario mientras los miembros de BTS interpretan “Fire”, tema lanzado el 2 de mayo del 2016 como single del álbum recopilatorio The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever.

Más adelante, se puede escuchar al grupo de Big Hit Entertainment cantar su éxito mundial “Boy with luv” (también conocido como Oh my my my), canción colaborativa con la cantante estadounidense Halsey, incluida en su álbum Map of the Soul: Persona.

Por otro lado, las imágenes del video muestran al actor americano tomándose selfies con los miembros de BTS, y más adelante conversando cercanamente con Jimin, con quien baja abrazado de las escaleras.

Fue precisamente en ese evento que el exjugador Michael Strahan, que hacía de conductor del GMA, comparó la fama mundial de BTS con The Beatles.

A esto, el líder de la agrupación, Namjoon, respondió:

“Nos sentimos muy honrados de estar con los mejores nombres de la industria musical. Somos... somos BTS. Estamos haciendo nuestra música, nos encantan The Beatles, por supuesto”.