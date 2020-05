BTS: así suena el próximo lanzamiento japonés “Stay gold” [VIDEO]

Falta solo un mes para el lanzamiento de Map of the soul: 7 The Journey, el nuevo álbum japonés de la boyband surcoreana BTS.

El material de estreno fue oficializado el 7 de mayo, cuando se compartieron todos sus detalles y una primera imagen promocional.

Imagen promocional de FACE YOURSELF, el último álbum japonés publicado por BTS. Fecha de lanzamiento: 4 de abril del 2018.

En esa ocasión se supo que “Stay gold” sería no solo uno de los temas originales en japonés junto con la escrita por el maknae Jungkook “Your eyes tell” que traería Map of the soul: 7 The Journey, sino también la canción principal.

Posteriormente, no se revelaron más detalles hasta el 15 de mayo, cuando la disquera UNIVERSAL MUSIC JAPAN tomó por sorpresa al fandom ARMY al presentar un primer video spot del nuevo trabajo de los Bangtan Boys.

Aunque este apenas dura 15 segundos contuvo tres grandes sorpresas: cortes del audio de “ON” y “Boy with luv” en su versión japonesa y un adelanto de cómo sonará la canción original japonesa “Stay gold”.

Además de llevar el estilo original de los famosos coreanos, el tema presenta una letra que combina el pesimismo con un poderoso mensaje: “No hay nada bueno en este mundo, pero no pierda su luz deslumbrante”.

A continuación, el spot completo compartido por UNIVERSAL MUSIC JAPAN.

Lanzamiento de Map of the soul: 7 The Journey

El nuevo y cuarto álbum japonés de BTS, Map of the soul: 7 The Journey, será lanzado el 15 de julio. Su preorden comenzó el 8 de mayo a las 12.00 p. m. (KST), mientras que las diversas versiones que presenta pueden ser revisadas en la página oficial del fanclub de los ídolos en Japón.